Пикап сбил пешеходов в Песочном. У девочки — серьёзные травмы головы

Серьёзное ДТП произошло на тихой улице в Курортном районе Петербурга. Подробности стали известны «Фонтанке» 11 августа.



В посёлке Песочный у дома 5 по Советской улице 10 августа около 7:30 пикап Nissan NP 300 в зоне нерегулируемого пешеходного сбил трёх человек, переходивших дорогу: 26-летнюю женщину, 29-летнего мужчину и 5-летнего ребёнка. Мужчина госпитализирован в состоянии лёгкой степени тяжести, а его (судя по фамилии) дочь и женщина — в состоянии средней тяжести с черепно-мозговыми травмами и сотрясением головного мозга.



Водитель «Ниссана» — 57-летний петербуржец, работающий машинистом. В этом году его один раз привлекали за нарушение ПДД — превышение скорости. В отношении него вынесено определение по части 2 статьи 12.24 (нарушение ПДД, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего) и постановление по части 1 статьи 12.1 КоАП РФ (управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке). Полиция проводит проверку.

