Бывший сотрудник ГИБДД признал вину в помощи убийцам Дарьи Дугиной

Бывший сотрудник ГИБДД Иван Рыбин в Басманном суде Москвы признал вину в сборе и передаче информации о журналистке Дарье Дугиной, передаёт 10 августа ТАСС. Об этом на заседании заявил адвокат Рыбина.
Согласно материалам дела, для Рыбина «пробивать» информацию о людях было источником дополнительного дохода. Этим воспользовались организаторы убийства Дугиной.
Бывшего полицейского обвиняют в превышении должностных полномочий и нарушении неприкосновенности частной жизни с использованием служебного положения. По каждой из статей предусмотрено наказание до четырех лет колонии.
Напомним, убийство дочери правого философа и политолога Александра Дугина Дарьи произошло 20 августа 2022 года. В её машину заложили около полукилограмма взрывчатки. В момент взрыва автомобиля Дарья ехала одна чуть впереди машины отца. Семья возвращалась с литературно-музыкального фестиваля.
Сразу после взрыва глава ДНР Денис Пушилин обвинил в смерти Дугиной «террористов украинского режима» и заявил, что настоящей целью был ее отец.