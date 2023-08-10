Бывший сотрудник ГИБДД признал вину в помощи убийцам Дарьи Дугиной

Бывший сотрудник ГИБДД Иван Рыбин в Басманном суде Москвы признал вину в сборе и передаче информации о журналистке Дарье Дугиной, передаёт 10 августа ТАСС. Об этом на заседании заявил адвокат Рыбина.



Согласно материалам дела, для Рыбина «пробивать» информацию о людях было источником дополнительного дохода. Этим воспользовались организаторы убийства Дугиной.



Бывшего полицейского обвиняют в превышении должностных полномочий и нарушении неприкосновенности частной жизни с использованием служебного положения. По каждой из статей предусмотрено наказание до четырех лет колонии.

