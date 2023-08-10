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    Бывший сотрудник ГИБДД признал вину в помощи убийцам Дарьи Дугиной

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    37 комментариев

    Бывший сотрудник ГИБДД Иван Рыбин в Басманном суде Москвы признал вину в сборе и передаче информации о журналистке Дарье Дугиной, передаёт 10 августа ТАСС. Об этом на заседании заявил адвокат Рыбина.

    Согласно материалам дела, для Рыбина «пробивать» информацию о людях было источником дополнительного дохода. Этим воспользовались организаторы убийства Дугиной.

    Бывшего полицейского обвиняют в превышении должностных полномочий и нарушении неприкосновенности частной жизни с использованием служебного положения. По каждой из статей предусмотрено наказание до четырех лет колонии.

    Напомним, убийство дочери правого философа и политолога Александра Дугина Дарьи произошло 20 августа 2022 года. В её машину заложили около полукилограмма взрывчатки. В момент взрыва автомобиля Дарья ехала одна чуть впереди машины отца. Семья возвращалась с литературно-музыкального фестиваля.

    Сразу после взрыва глава ДНР Денис Пушилин обвинил в смерти Дугиной «террористов украинского режима» и заявил, что настоящей целью был ее отец.

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    Дарья ДугинаИван РыбинБывший полицейский признал вину в сборе информации
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    Комментарии 37

    Гость10 Авг 2023 в 22:18
    Неожиданно=))
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