В Петербурге вынужденно приземлился самолёт из Турции. Он такой не один

Летевшие в Москву пассажиры Turkish Airlines неожиданно для себя проснулись после посадки в Петербурге. Они не единственные, кого вынужденно принимали в Пулково, пока на подлёте к столице ловили БПЛА.



О неожиданной остановке на пути из Анкары в Москву «Фонтанке» 10 августа сообщил читатель. По данным сервиса Flightradar, ночью «Боинг» наворачивал круги над Смоленской областью, а потом изменил маршрут и ушёл на посадку в Пулково.



В «Воздушных воротах Северной Столицы» «Фонтанке» подтвердили, что самолёт находится в аэропорту, с пассажирами работают представители авиакомпании.

