Футболист «Динамо» Норманн расторг контракт с клубом из-за нападения дронов на «Москва-Сити»

Атака дронов в «Москва-Сити» настолько испугала полузащитника футбольного клуба «Динамо» Матиаса Норманна (Норвегия), что он решил рассторгнуть контракт с командой. Об этом сообщил Sport24 со ссылкой на генерального директора «Динамо» Павла Пивоварова. Он добавил, что клуб не согласен с решением и игрока и будет подавать в суд.

«Норманн направил в клубы „Ростов» и „Динамо» заявление о расторжении контракта. Как вы знаете, дроны попали в „Москва-Сити». Он уехал из страны в целях безопасности. Мы с его позицией не согласны. Будем обращаться в арбитражный суд», — заявил Пивоваров.