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    Футболист «Динамо» Норманн расторг контракт с клубом из-за нападения дронов на «Москва-Сити»

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    Атака дронов в «Москва-Сити» настолько испугала полузащитника футбольного клуба «Динамо» Матиаса Норманна (Норвегия), что он решил рассторгнуть контракт с командой. Об этом сообщил Sport24 со ссылкой на генерального директора «Динамо» Павла Пивоварова. Он добавил, что клуб не согласен с решением и игрока и будет подавать в суд.

    «Норманн направил в клубы „Ростов» и „Динамо» заявление о расторжении контракта. Как вы знаете, дроны попали в „Москва-Сити». Он уехал из страны в целях безопасности. Мы с его позицией не согласны. Будем обращаться в арбитражный суд», — заявил Пивоваров.

    Гендиректор добавил, что Норманн жил вблизи от «Москва-Сити» и после инцидента с дронами клуб предложил ему помощь со сменой жилья. Ответа от него клуб не получил. Пивоваров заявил, что дроны лишь стали предлогом для бесплатного расторжения контракта.

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