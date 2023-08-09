Число пострадавших от взрыва в Сергиевом Посаде увеличилось до 56 человек

За медицинской помощью после взрыва в Сергиевом Посаде обратились уже 56 человек. Об этом 9 августа рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он также уточнил, что 30 из них находятся в стационаре, остальным госпитализация не потребовалась.



По словам Воробьева, спасателям понадобится еще порядка 12 часов для разбора завалов, под которыми могут быть люди. Трех человек, напомним, уже извлекли, они в тяжелом состоянии.



«Мы получили порядка 100 обращений от жителей, в чьих квартирах взрывной волной выбило стекла. Всего пострадало 38 многоквартирных домов, сейчас управляющие компании обходят эти МКД», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

