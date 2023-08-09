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    Число пострадавших от взрыва в Сергиевом Посаде увеличилось до 56 человек

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    За медицинской помощью после взрыва в Сергиевом Посаде обратились уже 56 человек. Об этом 9 августа рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он также уточнил, что 30 из них находятся в стационаре, остальным госпитализация не потребовалась.

    По словам Воробьева, спасателям понадобится еще порядка 12 часов для разбора завалов, под которыми могут быть люди. Трех человек, напомним, уже извлекли, они в тяжелом состоянии.

    «Мы получили порядка 100 обращений от жителей, в чьих квартирах взрывной волной выбило стекла. Всего пострадало 38 многоквартирных домов, сейчас управляющие компании обходят эти МКД», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

    Повреждены также несколько автомобилей, две школы, спорткомплекс и магазин. Воробьев обещал всем помочь.

    Взрыв на территории Загорского оптико-механического завода произошел утром 9 августа. Версия об атаке беспилотников не подтвердилась, предварительно причиной взрыва стало нарушение технологических процессов на складе пиротехники, арендованном сторонней компанией.

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    Взрыв в Сергиевом Посаде
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