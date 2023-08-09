Смертельный поворот. Грузовик задавил велосипедиста на Киевском шоссе

Два смертельных ДТП произошли на Киевском шоссе в Ленобласти за первую половину дня 8 августа. В Гатчинском районе погиб велосипедист, в Лужском — водитель фургона.
Около 9:30 на 60-м километре федеральной трассы Р-23 «Псков», неподалеку от Никольского, 42-летний житель Псковской области, следуя в сторону Петербурга на грузовике Mazda Titan, сбил 53-летнего жителя Гатчинского района, который ехал на велосипеде по обочине в попутном направлении и повернул налево. Об этом «Фонтанке» стало известно 9 августа. От полученных травм велосипедист скончался на месте.
Водитель грузовика в 2023 году 11 раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости и один — за отсутствие ОСАГО, девять штрафов он все еще не оплатил. Также ему вынесено постановление по ст. 12.5, ч. 1, КоАП РФ (управление машиной с неисправностями, при которых эксплуатация запрещена).
Второе ДТП произошло около 12:40 на 106-м километре трассы Петербург — Псков. 37-летний житель Ленобласти, следуя в сторону Петербурга на грузовике Volvo с полуприцепом, по неустановленной причине выехал на встречную полосу и столкнулся с «ГАЗелью» под управлением 52-летнего мужчины. Водитель фургона погиб на месте.
Водитель большегруза за 2022–2023 годы привлекался за нарушения ПДД четыре раза, водитель «ГАЗели» — более 80, из которых 83 раза — за превышение скорости.