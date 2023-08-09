Смертельный поворот. Грузовик задавил велосипедиста на Киевском шоссе

Два смертельных ДТП произошли на Киевском шоссе в Ленобласти за первую половину дня 8 августа. В Гатчинском районе погиб велосипедист, в Лужском — водитель фургона.



Около 9:30 на 60-м километре федеральной трассы Р-23 «Псков», неподалеку от Никольского, 42-летний житель Псковской области, следуя в сторону Петербурга на грузовике Mazda Titan, сбил 53-летнего жителя Гатчинского района, который ехал на велосипеде по обочине в попутном направлении и повернул налево. Об этом «Фонтанке» стало известно 9 августа. От полученных травм велосипедист скончался на месте.