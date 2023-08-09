Два боевых беспилотника пытались прорваться к Москве: что известно о ночной атаке

Два военных дрона, пролетавшие над территорией Подмосковья, были сбиты ночью 9 августа, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем telegram-канале. Один беспилотный летательный аппарат был сбит в районе Домодедово, а второй — неподалеку от Минского шоссе.
О том, что беспилотники сбиты, подтвердили и в Минобороны. Ночью над территорией Московской области была предотвращена попытка Киева совершить теракт с использованием БПЛА, сообщили в военном ведомстве. При помощи систем ПВО были уничтожены два военных дрона.
Пострадавших и разрушений нет, сообщили и в Минобороны, и мэр Москвы.
На некоторое время закрывался аэропорт Домодедово, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта, в «целях безопасности».
Около трех часов ночи звуки взрывов услышали жители Троицка и Одинцовского района. Некоторые подумали, что началась гроза.
«Я тоже в Одинцово. Когда у нас сбили, мне показалось, что полдома снесло. Взрыв был жуткий» — цитирует жителя Одинцовского района Сергея городской портал MSK1.RU.
«Такой взрыв в Марьино услышала, в наушниках была, подумала, что гроза, но нет», — рассказала Аиша, услышавшая взрывы.
«Уже раз пять слышим за всё время. Сразу подумала про них», — рассказала читательница портала, проживающая в районе Троицко-Новомосковского административного округа.
По словам москвички Марии Завьяловой, она услышала три взрыва, два из них были такой мощности, что задрожали стены дома.
«В 02:40 был первый хлопок, второй — минут через 10», — рассказала жительница Одинцово Светлана.
Это не первая попытка атаковать Москву дронами. Последний раз — 6 августа, однако тогда попытка прорыва беспилотника была предотвращена системами ПВО. В ночь на 1 августа БПЛА атаковали бизнес-квартал Москва-Сити.
Как писала «Фонтанка», утром 9 августа в Подмосковье произошло еще одно ЧП — мощный взрыв на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде. Однако, по предварительным данным, с атакой беспилотника он не связан.