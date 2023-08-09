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    Боевые действия

    Два боевых беспилотника пытались прорваться к Москве: что известно о ночной атаке

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    Два военных дрона, пролетавшие над территорией Подмосковья, были сбиты ночью 9 августа, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем telegram-канале. Один беспилотный летательный аппарат был сбит в районе Домодедово, а второй — неподалеку от Минского шоссе.

    О том, что беспилотники сбиты, подтвердили и в Минобороны. Ночью над территорией Московской области была предотвращена попытка Киева совершить теракт с использованием БПЛА, сообщили в военном ведомстве. При помощи систем ПВО были уничтожены два военных дрона.

    Пострадавших и разрушений нет, сообщили и в Минобороны, и мэр Москвы.

    На некоторое время закрывался аэропорт Домодедово, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта, в «целях безопасности».

    Около трех часов ночи звуки взрывов услышали жители Троицка и Одинцовского района. Некоторые подумали, что началась гроза.

    «Я тоже в Одинцово. Когда у нас сбили, мне показалось, что полдома снесло. Взрыв был жуткий» — цитирует жителя Одинцовского района Сергея городской портал MSK1.RU.

    «Такой взрыв в Марьино услышала, в наушниках была, подумала, что гроза, но нет», — рассказала Аиша, услышавшая взрывы.

    «Уже раз пять слышим за всё время. Сразу подумала про них», — рассказала читательница портала, проживающая в районе Троицко-Новомосковского административного округа.

    По словам москвички Марии Завьяловой, она услышала три взрыва, два из них были такой мощности, что задрожали стены дома.

    «В 02:40 был первый хлопок, второй — минут через 10», — рассказала жительница Одинцово Светлана.

    Это не первая попытка атаковать Москву дронами. Последний раз — 6 августа, однако тогда попытка прорыва беспилотника была предотвращена системами ПВО. В ночь на 1 августа БПЛА атаковали бизнес-квартал Москва-Сити.

    Как писала «Фонтанка», утром 9 августа в Подмосковье произошло еще одно ЧП — мощный взрыв на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде. Однако, по предварительным данным, с атакой беспилотника он не связан.

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    Комментарии 25

    Гость09 Авг 2023 в 13:54
    Похоже долетели.
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