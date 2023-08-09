Два боевых беспилотника пытались прорваться к Москве: что известно о ночной атаке

Два военных дрона, пролетавшие над территорией Подмосковья, были сбиты ночью 9 августа, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем telegram-канале. Один беспилотный летательный аппарат был сбит в районе Домодедово, а второй — неподалеку от Минского шоссе.



О том, что беспилотники сбиты, подтвердили и в Минобороны. Ночью над территорией Московской области была предотвращена попытка Киева совершить теракт с использованием БПЛА, сообщили в военном ведомстве. При помощи систем ПВО были уничтожены два военных дрона.



Пострадавших и разрушений нет, сообщили и в Минобороны, и мэр Москвы.