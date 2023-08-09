В России выросла заболеваемость гепатитом и туберкулезом среди детей. По мнению экспертов, дело в антиваксерах

За первые пять месяцев 2023 года детская заболеваемость туберкулезом в России выросла на 17%, а гепатитом — на 22%, сообщают «Ведомости» 9 августа.



С начала года туберкулез обнаружили у 704 детей до 14 лет, что на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Заболеваемость туберкулезом органов дыхания выросла еще больше — на 19%, до 666 случаев.