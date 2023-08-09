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    В России выросла заболеваемость гепатитом и туберкулезом среди детей. По мнению экспертов, дело в антиваксерах

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    За первые пять месяцев 2023 года детская заболеваемость туберкулезом в России выросла на 17%, а гепатитом — на 22%, сообщают «Ведомости» 9 августа.

    С начала года туберкулез обнаружили у 704 детей до 14 лет, что на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Заболеваемость туберкулезом органов дыхания выросла еще больше — на 19%, до 666 случаев.

    За неполное полугодие также зафиксировали 398 случаев гепатита. Из них 359 — острые гепатиты А, что на 20% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Острый гепатит В диагностировали четырем детям — в прошлом году только двум, зато заболеваемость острым гепатитом С снизилась на 7%, до 13 случаев. При этом хронический гепатит обнаружили у 122 детей, а это на 28% больше, чем год назад.

    Заведующий приемным отделением Детского научно-клинического центра инфекционных болезней ФМБА Валентин Ковалев связал рост заболеваемости с отказами от вакцинации детей и ложными медотводами — в России от гепатита В и туберкулеза прививают еще новорожденных.

    Кроме того, за пять месяцев 2023 года заболеваемость корью выросла в 150 раз — до 1700 случаев, коклюшем — в 5 раз, до 3600 случаев, а ветряной оспой — до 391 000 случаев, что на 20% больше, чем в прошлом году.

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    ГепатитКорьТуберкулезДетиЗаболеваемость
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