Лучшие видовые площадки Петербурга, со столиками и без: 30 взглядов с высоты

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Подняться над городом и обозреть пейзаж — на одной из городских смотровых площадок или с чашечкой кофе в ресторане — можно по множеству адресов. «Фонтанка» для проекта «(От)личный Петербург» собрала проверенные и делится впечатлениями. Если своего любимого места вы не нашли и хотите с нами поделиться — выдвигайте его на премию «(От)личного Петербурга», у нас как раз есть в этом году номинация «Петербург с высоты».

Колокольни и колоннады соборов

Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Самый известный вариант — колоннада Исаакиевского собора. Вид оттуда лучший и в силу ее высоты, и в силу местоположения: то, что интересно разглядывать, находится на небольшом расстоянии. Правда, чтобы подняться наверх, нужно преодолеть 262 ступеньки. Впрочем, для маломобильных граждан есть исключение: с мая по сентябрь на свою отдельную смотровую террасу, расположенную также по периметру собора, но несколькими метрами ниже, могут подниматься инвалиды-колясочники, по предварительной записи. Для них предусмотрен лифт.



Ну а для тех, кто нацелен на основную площадку, есть дополнительная возможность посещения в вечерние часы: обычно колоннада принимает с 10:00 до 18:00 (с октября появится выходной, третья среда месяца), а в летнее время до октября — еще и по вечерам с 18:00 до 21:30. Впуск посетителей до 21:00.

Крыша Казанского собора. Тут, главное, не перепутать. Конечно, вид с Казанского собора совсем не так хорош: смотровая площадка низкая, расположена просто на крыше сбоку от купола, и видно с нее, в общем, только сам купол, Дом Зингера напротив, садик с фонтаном перед собором и окружающие дома. Но зато чтобы попасть на эту площадку, нужно будет пройти через секретную дверь за картиной — а это само по себе уже приключение. Заодно послушаете экскурсию по собору, она вполне захватывающая. Информация о времени следующей экскурсии — на стойке у входа в собор.

Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Колокольня Смольного собора. Он расположен чуть в стороне от центра, но зато в наличии — великолепный вид на Неву и ее правый берег. Если часы работы не поменяют, уже скоро появится возможность встречать там рассвет: наверх пускают с 7 утра и до 20:00 (вход до 19:40). Морально готовьтесь преодолевать 278 ступеней. Плюс: пожертвования за подъем обойдутся вполне бюджетно.



Колокольня Владимирского собора. Относительно новая площадка, куда можно пройти не только для того, чтобы оглядеться по сторонам с высоты в 41 метр, но и чтобы посмотреть вблизи, как звонят в колокола. Подъем наверх с 10:00 до 19:00, билеты продаются в часовнях и свечных лавках, предварительной записи не требуется, дают аудиогид. «Живые» экскурсии проводят в субботу и воскресенье в 17:00 (в 17:50 вы можно поприсутствовать при исполнении колокольных звонов).

Колокольня Петропавловского собора. Самый основательный с образовательной точки зрения подъем на видовую точку и самый обстоятельный в плане организации — спрос на билеты велик. В стоимость входит насыщенная экскурсия по истории города с любопытными и малоизвестными деталями, а еще осмотр экспонатов — вы узнаете о старом флюгере и о «небесном кровельщике» Петре Телушкине, на руках безо всяких лесов поднявшемся на шпиль для ремонта.



Террасы и смотровые площадки

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Башня городской Думы принимает посетителей уже два года. И это — лучший вид на Невский проспект и здания вокруг него. Любоваться движением машин и пешеходов по главной городской магистрали, впрочем, дадут не долго: экскурсантов много, площадка небольшая, время ограничено. Билеты нужно брать заранее, сеансы получасовые, с 10:00 до 22:00.



Крыша лофт-проекта «Этажи». Смотровая на здании молодежного кластера хоть и не может похвастаться лучшим видом в городе, но точно имеет право назвать себя одной из самых крупных общедоступных площадок на крышах (1200 квадратных метров!) Чтобы рассмотреть далекие достопримечательности, есть бинокуляр. Можно сидеть на скамейках, пить напитки из кафе, фотографироваться и валяться на подушках. Крыша открыта в любое время года с 9:00 до 23:00.

PanoramicRoof — первая и, кажется, единственная легально открытая, при поддержке Смольного, крыша в Петербурге. И она также расположена на Лиговском проспекте. Плюсы — в том, что это не терраса, не смотровая площадка, а именно крыша, со всем свойственным ей колоритом. Там водят экскурсии, посетителям выдают каски, страховочное оборудование и проводят инструктаж по безопасности. Но бояться нечего: сделаны прочные ограждения и мостки. Покупка билета на сайте возможна за 12 часов до визита, дальше нужно связываться с диспетчером по телефону.



У ТЦ «Галерея» — просторная терраса со столиками на одном из верхних этажей. Вид открывается на площадь Восстания и, опять-таки , Лиговский проспект. Пространство относится к ресторанной зоне, поэтому будет уместнее не просто прямиком идти на террасу, а что-то заказать. Бонус — возможность подъема по винтовой лестнице на крышу ТЦ на небольшой обзорный пункт.

Roof Place. Большая терраса для проведения концертов, вечеринок и просто посиделок с напитками на территории общественного пространства «Брусницын». Из приятного — вид на залив и неплохая афиша.

Обзорная площадка на Певческой водонапорной башне в Царском Селе. Осматривать дворцовые пригороды может быть не менее интересно, чем центр города. Подышать свежим воздухом и окинуть взором горизонты можно с исторического здания 1887 года. Площадка там расположена на 30-метровой высоте, подъем осуществляется на лифте. Стиль башни — эклектика, с добавлением кирпичной архитектуры и готики. Башню реставрировали в 2009 году на средства бизнесмена, ресторатора Сергея Гутцайта, восстановившего крепость Бип в Павловске. Теперь на ее этажах — рестораны, апартаменты и бар. Часть сохраненных исторических водонапорных конструкций можно увидеть в фойе сквозь стеклянный пол.



Zarenkov Gallery. Терраса вокруг галереи расположена на верхнем этаже апарт-отеля YE’S Marata. В самой галерее проходят выставки, мастер-классы и концерты. Выйти на террасу вокруг можно в часы работы галереи (пространство закрыто по понедельникам). Вход в галерею платный. Рестораны с видом

«Этаж 41» — покамест самый высокий ресторан Петербурга. Он расположен в стороне от центра, на площади Конституции. Однако в хорошую погоду с него прекрасно видно сияющие шпили соборов в центре Петербурга. Ресторан занимает весь этаж и позволяет обойти башню по периметру, оценив пейзажи во все стороны, от аэропорта до телебашни.



F11 — ресторан отеля «Азимут», более известного петербуржцам-ленинградцам как гостиница «Советская». В былые времена ходила шутка, что гостиницу стоило переименовать в «Антисоветскую»: настолько хороший с нее был вид в том числе и на предприятия, которые показывать интуристам не очень-то хотелось. Теперь смотрим сами и наслаждаемся — в уюте застекленного пространства, откуда видно центр города.

BARASHKI — видовой ресторан с террасой в составе ТК «ПИК». Вид не сказать что лучший, но приятный, в основном — на Сенную площадь и Исаакиевский собор.

Летняя терраса Rterrasse — ресторан в отеле «Ренартисс» на Почтамтской улице и с видом на Исаакиевский собор во всех его подробностях. Есть живая музыка по вечерам.

L Terrasa — проект, не слишком отличающийся названием от предыдущего, но уже немного с другим видом: это терраса отеля Lotte, рядом с Мариинским дворцом. Вид с нее — на всю площадь и на протекающую внизу Мойку. Крыша, закрывающая от солнца, есть, а вот стекла, мешающего сделать фотографии, — нет.



Терраса HI-SO — третья точка, позволяющая (уже с ракурса от начала Вознесенского проспекта) оценить красоту все того же Исаакиевского собора. Подобраться к нему ближе уже, кажется, невозможно. Бонусом — Адмиралтейство.



«Фонтанка.ру»

«Мансарда» — еще один проект на Почтамтской. Тот же вид на Исаакий, только уже более актуальный для плохой погоды: панорамные окна от пола до потолка сберегут вас и заказанные вами блюда от ветра и дождя.

«Небо и вино» — более демократичный вариант для тех, кто хочет посмотреть на крыши Адмиралтейского района. Подниматься придется уже пешком, а не на лифте, да и изысков поменьше. Но зато к вашим услугам — просторная открытая терраса.



«Вино и вода» — и опять-таки, главное не перепутать. Это уже отнюдь не бюджетный вариант. Он находится на крыше отеля на улице Чайковского — и там потрясающий вид на все главное. Можно сидеть внутри, можно снаружи, можно любоваться на Петропавловскую крепость — а можно на многочисленные шпили и купола вокруг. При закате романтика удваивается.

L’eclat — а это уже демократичное заведение на крыше отеля «Оболенский» — с видом на Летний сад, Михайловский замок, Фонтанку (неудивительно, терраса на ее берегу) и Академию Штиглица. Мешающих фотографированию стеклянных ограждений нет, а оттого есть и ветерок. Стоит учитывать и, возможно, выбирать это место не для вечерних посиделок, а для завтраков и обедов — заодно чтобы Летний сад не смотрелся темным пятном, а радовал зеленью.

Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Bellvue — еще один недешевый вариант с локацией пафоснее некуда: напротив Дворцовой площади, на верхнем этаже отеля на набережной Мойки. Терраса остеклена и работает, внимание, только с 15:00. Минус — стекла. Плюс — красивые закаты.



La Vue — и снова похожее название, но совсем другое место: на Выборгской стороне, в здании отеля «Санкт-Петербург». Вид тут, действительно, лучший. Смотреть отсюда фейерверки и «Алые паруса» — удобней и красивее, чем по телетрансляции. Но и стоит это удовольствие соответственно.

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Паруса на крыше» — локация уже не в самом центре, а у метро «Петроградская», так что вид будет, в основном, на крыши и Петропавловскую крепость. Местечко всепогодное: есть закрытая часть террасы, а есть открытая — однако со стеклянными стенами.

Ресторан Nevesomost — это про крыши Петроградской стороны, недешевое меню, соответствующее стилю Большого проспекта, и музыкальную программу. Ресторан всепогодный, расположен на 10-м этаже — так что виды с него действительно соответствуют высоте птичьего полета. Но открывается только в 13:00.

AIKI Terrasa — для тех, кто хочет посмотреть в другую сторону (из центра) и, положим, насладиться закатом. Она находится на севере Петроградской стороны и открывает вид на Большую Невку и Черную речку. Вид на мосты, воду и горизонт. Можно выйти на балкон.

«Крыша 18» — еще одно заведение на Петроградке, но уже с видом на восход, а точнее, с учетом часов работы, на акваторию Невы, Сампсониевский мост и крейсер «Аврора». Крыша популярна, на ней проводят музыкальные вечеринки с диджеями, собирающие множество публики.



«Хорошие люди романтики» — вегетарианский ресторан на намыве Васильевского острова. Тут хорошо созерцать закаты в любую погоду, любоваться огнями на ЗСД, качаться на качелях и смотреть в подзорную трубу. Главный квест — его найти. Минус — на открытую террасу нельзя.



Terrassa — открыточный ресторан холдинга Ginza Project с видом на Казанский собор. Цены — не для каждого, а местами так и вовсе поражающие воображение. Такова плата за вид в самом сердце города и открытую террасу одного из самых фотографируемых мест.



Тайм-кафе Рlace 43. Вида не так чтобы много (нужно высовываться через перила), но он — на Невский. Зато недорого и уютно, есть комната с настолками, чай и печенье.

