Региональные ретейлеры ограничат наценки на овощи, сахар, хлеб и молоко

Региональные торговые сети введут добровольные ограничения наценок на основные социально значимые товары вслед за федеральными ретейлерами. Речь идет о ценах на сезонные овощи, молочную продукцию, хлеб и сахар, сообщает 8 августа «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу Минпромторга.
«Такие решения успешно позволяют который год подряд сохранять в любых условиях комфортное сочетание стоимость/качество товаров на потребительском рынке в России», — отметил заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов на совещании с представителями ретейла.
Ранее наценку на уровне не более 5% ввели федеральные торговые сети, такие как X5 Group и «Магнит». В Минпромторге подчеркнули, что система добровольного ограничения наценки выгодна всем участникам рынка — так магазины могут привлекать больше покупателей. При этом еще в феврале этого года Минпромторг, Минсельхоз и ФАС не поддержали инициативу Госдумы ограничить наценки на продукты первой необходимости из-за риска дестабилизации экономики и дефицита.
Впервые регулировать цены на социально значимые товары предложили в феврале прошлого года. Тогда авторы законопроекта отмечали, что в последние годы в России наблюдается проблема с ростом цен на продукты. Наценка на овощи в торговых сетях могла составлять более 50% к ценам закупки товаров, а иногда и более 100%.