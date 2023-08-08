Региональные ретейлеры ограничат наценки на овощи, сахар, хлеб и молоко

Региональные торговые сети введут добровольные ограничения наценок на основные социально значимые товары вслед за федеральными ретейлерами. Речь идет о ценах на сезонные овощи, молочную продукцию, хлеб и сахар, сообщает 8 августа «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу Минпромторга.



«Такие решения успешно позволяют который год подряд сохранять в любых условиях комфортное сочетание стоимость/качество товаров на потребительском рынке в России», — отметил заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов на совещании с представителями ретейла.