В Пулково заработала новая система вызова такси

В петербургском аэропорту Пулково 8 августа презентовали новую систему работы такси. Теперь там можно вызывать машины на первую линию и за 1–2 минуты — но дорого.
С журналистами в аэропорту встретились председатель комтранса Валентин Енокаев, гендиректор «Воздушных ворот Северной столицы» Леонид Сергеев и директор по развитию бизнеса «Яндекс Такси» в России и СНГ Иван Запольский. Как они рассказали, в аэропорту создана накопительная площадка машин «Яндекс Такси» как официального партнера Пулково. Она рассчитана на
Заказ можно делать через приложение или на стойке офлайн-заказа. На данный момент система касается только тарифов «Комфорт+» или «Ультима», однако после открытия еще одной площадки на 2
Сами таксисты теперь смогут при приезде в аэропорт не ждать полчаса перед тем, как снова заехать на его территорию и забрать нового клиента: при наличии активной метки они смогут сразу принять новый заказ.
«Фонтанка» подробно рассказывала о том, что новый закон о такси, среди прочего, регулирует оказание услуг в аэропортах и на вокзалах. Однако в нем говорится только о запрете предлагать такие услуги за пределами специально отведенных для этого мест, все остальное регулирование еще только предстоит провести правительству. «Логика федерального закона была об установлении ответственности этих навязчивых молодых людей с табличками в зоне прилета, которые навязывают свои услуги прилетающим. Зачастую их оказывают кратно дороже и, самое главное, делают это без разрешений на такси. И законом предусматривается запрет на оказание услуги подобного рода, кроме как если они оказываются через службы заказов (агрегаторы, по-нашему). И за оказание таких услуг будет ответственность», — говорил в ЗакСе председатель комтранса Валентин Енокаев.