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    В Пулково заработала новая система вызова такси

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    В петербургском аэропорту Пулково 8 августа презентовали новую систему работы такси. Теперь там можно вызывать машины на первую линию и за 1–2 минуты — но дорого.

    С журналистами в аэропорту встретились председатель комтранса Валентин Енокаев, гендиректор «Воздушных ворот Северной столицы» Леонид Сергеев и директор по развитию бизнеса «Яндекс Такси» в России и СНГ Иван Запольский. Как они рассказали, в аэропорту создана накопительная площадка машин «Яндекс Такси» как официального партнера Пулково. Она рассчитана на 44 автомобиля, которые заезжают на нее по вызову и «проводнику»-приглашению, после чего встают в режим ожидания заказа. Таким образом время подачи сокращается до 1–2 минут. При этом приезжать автомобили могут на первую линию (раньше все такси уезжали со второй).

    Заказ можно делать через приложение или на стойке офлайн-заказа. На данный момент система касается только тарифов «Комфорт+» или «Ультима», однако после открытия еще одной площадки на 200 машин ее хотят распространить на «Эконом» и «Комфорт».

    Сами таксисты теперь смогут при приезде в аэропорт не ждать полчаса перед тем, как снова заехать на его территорию и забрать нового клиента: при наличии активной метки они смогут сразу принять новый заказ.

    «Фонтанка» подробно рассказывала о том, что новый закон о такси, среди прочего, регулирует оказание услуг в аэропортах и на вокзалах. Однако в нем говорится только о запрете предлагать такие услуги за пределами специально отведенных для этого мест, все остальное регулирование еще только предстоит провести правительству. «Логика федерального закона была об установлении ответственности этих навязчивых молодых людей с табличками в зоне прилета, которые навязывают свои услуги прилетающим. Зачастую их оказывают кратно дороже и, самое главное, делают это без разрешений на такси. И законом предусматривается запрет на оказание услуги подобного рода, кроме как если они оказываются через службы заказов (агрегаторы, по-нашему). И за оказание таких услуг будет ответственность», — говорил в ЗакСе председатель комтранса Валентин Енокаев.

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