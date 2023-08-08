В Пулково заработала новая система вызова такси

В петербургском аэропорту Пулково 8 августа презентовали новую систему работы такси. Теперь там можно вызывать машины на первую линию и за 1–2 минуты — но дорого.



С журналистами в аэропорту встретились председатель комтранса Валентин Енокаев, гендиректор «Воздушных ворот Северной столицы» Леонид Сергеев и директор по развитию бизнеса «Яндекс Такси» в России и СНГ Иван Запольский. Как они рассказали, в аэропорту создана накопительная площадка машин «Яндекс Такси» как официального партнера Пулково. Она рассчитана на 44 автомобиля , которые заезжают на нее по вызову и «проводнику»-приглашению, после чего встают в режим ожидания заказа. Таким образом время подачи сокращается до 1–2 минут. При этом приезжать автомобили могут на первую линию (раньше все такси уезжали со второй).

