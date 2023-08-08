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    В Петербурге мужчина, швырнувший годовалого сына на асфальт, не признал вину в истязании

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    Василеостровский районный суд Петербурга отправил под стражу 40-летнего обвиняемого в истязании. По версии следствия, бросок на асфальт — не единственное, что довелось пережить его сыну.

    Как сообщили в Объединённой пресс-службе судов, 8 августа Александра Алексеева определили в следственный изолятор до 6 октября. Внимание сначала прохожих, а потом и полиции он привлёк в минувшую субботу, когда срывал агрессию на ребёнке на набережной реки Смоленки.

    «Фонтанка» писала, что мальчика, которому в сентябре исполнится два года, госпитализировали с сотрясением мозга и разбитым подбородком. Очевидцы рассказывали, что на асфальт его бросил пьяный отец, при этом мать тоже себя не контролировала. Её увезли в больницу с сильным алкогольным опьянением.

    По версии следствия, Алексеев начал поднимать руку на сына ещё в июне и силой добивался нужного ему поведения. Уголовное дело, возбуждённое следователем СК накануне, для него не первое.

    Мужчина вину не признаёт.

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