В Петербурге мужчина, швырнувший годовалого сына на асфальт, не признал вину в истязании

Василеостровский районный суд Петербурга отправил под стражу 40-летнего обвиняемого в истязании. По версии следствия, бросок на асфальт — не единственное, что довелось пережить его сыну.



Как сообщили в Объединённой пресс-службе судов, 8 августа Александра Алексеева определили в следственный изолятор до 6 октября. Внимание сначала прохожих, а потом и полиции он привлёк в минувшую субботу, когда срывал агрессию на ребёнке на набережной реки Смоленки.

«Фонтанка» писала, что мальчика, которому в сентябре исполнится два года, госпитализировали с сотрясением мозга и разбитым подбородком. Очевидцы рассказывали, что на асфальт его бросил пьяный отец, при этом мать тоже себя не контролировала. Её увезли в больницу с сильным алкогольным опьянением.