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    Мужчину, швырнувшего маленького сына на асфальт на Васильевском, задержали. Ему наконец нашли статью

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    Следственный комитет Васильевского острова возбудил уголовное дело по статье «Истязание» после ЧП с ребенком на набережной Смоленки.

    Отца годовалого мальчика, 40-летнего жителя Псковской области, сразу после возбуждения дела задержали и отправили в камеру, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 8 августа.

    Мальчика мужчина, по версии следствия, днем 5 августа по время прогулки швырнул на асфальт в районе дома 35, корпус 1 по набережной реки Смоленки. Отец мальчика, как и его 35-летняя мать, гражданка Белоруссии, были пьяны. Женщине после ЧП даже потребовалась помощь медиков.

    Пострадавшего мальчика увезли в детскую больницу № 19, где зафиксировали травмы головы, а также многочисленные ушибы.

    Семья состоит на учете в ОДН как неблагополучная.

    Отец ребенка ранее уже привлекался к уголовной ответственности — за кражу и оскорбление полицейского.

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