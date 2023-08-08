Мужчину, швырнувшего маленького сына на асфальт на Васильевском, задержали. Ему наконец нашли статью

Следственный комитет Васильевского острова возбудил уголовное дело по статье «Истязание» после ЧП с ребенком на набережной Смоленки.
Отца годовалого мальчика, 40-летнего жителя Псковской области, сразу после возбуждения дела задержали и отправили в камеру, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 8 августа.
Мальчика мужчина, по версии следствия, днем 5 августа по время прогулки швырнул на асфальт в районе дома 35, корпус 1 по набережной реки Смоленки. Отец мальчика, как и его 35-летняя мать, гражданка Белоруссии, были пьяны. Женщине после ЧП даже потребовалась помощь медиков.
Пострадавшего мальчика увезли в детскую больницу № 19, где зафиксировали травмы головы, а также многочисленные ушибы.
Семья состоит на учете в ОДН как неблагополучная.
Отец ребенка ранее уже привлекался к уголовной ответственности — за кражу и оскорбление полицейского.