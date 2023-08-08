В МВД рассказали, как россиян заставляют поджигать военкоматы: новости СВО за 8 августа

Жителей России призвали внимательнее относиться к собеседникам, которые подталкивают к поджогу военкоматов Фото: Екатерина Тычинина / 74.RU Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 8 августа.



Силовики рассказали, как россиян заставляют поджигать военкоматы В Генпрокуратуре РФ заявили, что поджоги военкоматов совершают россияне по указаниям, поступившим им по телефонам с Украины. Как рассказали в ведомстве, звонки носили массовый характер и совпадали по времени с датами продвижения ВС РФ в зоне спецоперации.

— Все эти преступления совершены гражданами Российской Федерации по так называемым указаниям, поступившим им по телефону с территории Украины, — заявили в Генпрокуратуре РФ.



Мошенники находят уникальный подход к каждой жертве: например, 21-летней студентке из Омска телефонный собеседник заявил, что мошенники оформили на нее кредит, затем предложил «отомстить» с помощью поджога, после чего сообщил ей адрес военкомата на улице Пушкина. В Казани 62-летнюю женщину заставили совершить поджог, чтобы у ее дочери «не было проблем», а 53-летний мужчина из Санкт-Петербурга решился на поджог после разговора «с сотрудником ФСБ».

В МВД напомнили о том, что атаки на стратегические и военные объекты расцениваются как теракт или диверсия. Граждане должны внимательно относиться к звонкам и сообщениям, которые содержат призывы к подобным действиям.



В начале месяца в России подожгли более 11 военкоматов. Инциденты происходили по всей стране, поджигателями чаще всего становились женщины пенсионного возраста. В НАК подсчитали, сколько терактов предотвратили в РФ с начала СВО С февраля 2022 года на территории РФ предотвратили 188 терактов. По информации Национального антитеррористического комитета, в большинстве случаев задержанными оказались молодые люди, «имеющие низкие моральные качества, ведущие маргинальный образ жизни и не задумывающиеся о последствии своих поступков».

— Они пропагандируют идеи терроризма и неонацизма, пытаются вовлекать в преступную деятельность российских граждан и лиц, прибывающих с территории Украины, активно используя при этом различные интернет-ресурсы, — передает слова НАК «Интерфакс».



В Москве задержали пастора за фейки о Российской армии Следственный комитет возбудил уголовное дело против религиозного деятеля Юрия Сипко. По информации московского Следственного комитета, он обвиняется в «публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ». Следствие утверждает, что Сипко разместил в видеохостинге видеоролик, в котором, как подтвердило психолого-лингвистическое исследование, содержится заведомо ложная информация о действиях ВС РФ против мирного населения Украины.



Кадры задержания Юрия Сипко. Сначала силовики пытались попасть в кафедральный собор храм Христа Спасителя в Калуге, но после того, как им не открыли, отправились в квартиру религиозного деятеля Столичный СК / T.me

В рамках уголовного дела у Сипко и его соратников прошли обыски на территории Москвы и Калуги. В настоящее время следователи продолжают расследование.

Юрий Сипко возглавлял Российский союз евангельских христиан-баптистов, был вице-президентом Всемирного баптистского альянса. В настоящее время он является почетным доктором Санкт-Петербургского христианского университета. Владимир Путин отменил положения налоговых доходов с недружественными странами Президент России приостановил действие положений договоров по налогообложению с недружественными странами. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В список стран попали США, Канада, Япония, страны ЕС и другие.



Согласно документу, действие соглашений приостанавливается до устранения недружественными странами нарушений интересов России, а также прав ее граждан и юридических лиц. В указе говорится, что решение принято «исходя из необходимости принятия безотлагательных мер» в связи с недружественными действиями стран.

Правительству России было поручено принять меры по снижению влияния на российскую экономику последствий приостановки действия перечисленных налоговых договоров. Также Путин поручил МИДу проинформировать недружественные страны о приостановке положений договоров.

