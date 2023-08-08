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    Спецоперация на Украине

    В МВД рассказали, как россиян заставляют поджигать военкоматы: новости СВО за 8 августа

    Главные события последних суток

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    Жителей России призвали внимательнее относиться к собеседникам, которые подталкивают к поджогу военкоматов
    Жителей России призвали внимательнее относиться к собеседникам, которые подталкивают к поджогу военкоматовФото: Екатерина Тычинина / 74.RU
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    24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

    Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 8 августа.

    Силовики рассказали, как россиян заставляют поджигать военкоматы

    В Генпрокуратуре РФ заявили, что поджоги военкоматов совершают россияне по указаниям, поступившим им по телефонам с Украины. Как рассказали в ведомстве, звонки носили массовый характер и совпадали по времени с датами продвижения ВС РФ в зоне спецоперации.

    — Все эти преступления совершены гражданами Российской Федерации по так называемым указаниям, поступившим им по телефону с территории Украины, — заявили в Генпрокуратуре РФ.

    Мошенники находят уникальный подход к каждой жертве: например, 21-летней студентке из Омска телефонный собеседник заявил, что мошенники оформили на нее кредит, затем предложил «отомстить» с помощью поджога, после чего сообщил ей адрес военкомата на улице Пушкина. В Казани 62-летнюю женщину заставили совершить поджог, чтобы у ее дочери «не было проблем», а 53-летний мужчина из Санкт-Петербурга решился на поджог после разговора «с сотрудником ФСБ».

    В МВД напомнили о том, что атаки на стратегические и военные объекты расцениваются как теракт или диверсия. Граждане должны внимательно относиться к звонкам и сообщениям, которые содержат призывы к подобным действиям.

    В начале месяца в России подожгли более 11 военкоматов. Инциденты происходили по всей стране, поджигателями чаще всего становились женщины пенсионного возраста.

    В НАК подсчитали, сколько терактов предотвратили в РФ с начала СВО

    С февраля 2022 года на территории РФ предотвратили 188 терактов. По информации Национального антитеррористического комитета, в большинстве случаев задержанными оказались молодые люди, «имеющие низкие моральные качества, ведущие маргинальный образ жизни и не задумывающиеся о последствии своих поступков».

    — Они пропагандируют идеи терроризма и неонацизма, пытаются вовлекать в преступную деятельность российских граждан и лиц, прибывающих с территории Украины, активно используя при этом различные интернет-ресурсы, — передает слова НАК «Интерфакс».

    В Москве задержали пастора за фейки о Российской армии

    Следственный комитет возбудил уголовное дело против религиозного деятеля Юрия Сипко. По информации московского Следственного комитета, он обвиняется в «публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ».

    Следствие утверждает, что Сипко разместил в видеохостинге видеоролик, в котором, как подтвердило психолого-лингвистическое исследование, содержится заведомо ложная информация о действиях ВС РФ против мирного населения Украины.

    Кадры задержания Юрия Сипко. Сначала силовики пытались попасть в кафедральный собор храм Христа Спасителя в Калуге, но после того, как им не открыли, отправились в квартиру религиозного деятеля

    Столичный СК / T.me

    В рамках уголовного дела у Сипко и его соратников прошли обыски на территории Москвы и Калуги. В настоящее время следователи продолжают расследование.

    Юрий Сипко возглавлял Российский союз евангельских христиан-баптистов, был вице-президентом Всемирного баптистского альянса. В настоящее время он является почетным доктором Санкт-Петербургского христианского университета.

    Владимир Путин отменил положения налоговых доходов с недружественными странами

    Президент России приостановил действие положений договоров по налогообложению с недружественными странами. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В список стран попали США, Канада, Япония, страны ЕС и другие.

    Согласно документу, действие соглашений приостанавливается до устранения недружественными странами нарушений интересов России, а также прав ее граждан и юридических лиц. В указе говорится, что решение принято «исходя из необходимости принятия безотлагательных мер» в связи с недружественными действиями стран.

    Правительству России было поручено принять меры по снижению влияния на российскую экономику последствий приостановки действия перечисленных налоговых договоров. Также Путин поручил МИДу проинформировать недружественные страны о приостановке положений договоров.

    Жителей России призвали внимательнее относиться к собеседникам, которые подталкивают к поджогу военкоматов
    Жителей России призвали внимательнее относиться к собеседникам, которые подталкивают к поджогу военкоматовФото: Екатерина Тычинина / 74.RU

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