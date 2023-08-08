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    COVID-19

    Депутат Даванков просит Голикову отменить коронавирусные ограничения на митинги

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    Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков от партии «Новые люди» подал официальное обращение к вице-премьеру Российской Федерации Татьяне Голиковой. Он просит ее рекомендовать руководству регионов и Роспотребнадзору отменить ограничения, связанные с коронавирусной пандемией, чтобы граждане могли спокойно проводить митинги, шествия и пикеты. Копия обращения оказалась у ТАСС.

    В своем обращении депутат указывает, что 1 июля 2022 года Роспотребнадзор отменил ряд коронавирусных ограничений, включая масочный режим и запрет работы общепита ночью. Он также указал, что 5 мая 2023 года Всемирная организация здравоохранения сняла статус пандемии для COVID-19.

    При этом в регионах, в том числе и Петербурге, действуют режимы повышенной готовности, которые ограничивают проведение публичных мероприятий. Они касаются не только митингов, но и концертов и праздников, которые разрешены. По словам Даванкова, эта практика может нарушать Конституцию РФ, которая закрепляет за гражданами право на мирные собрания.

    Владислав Даванков вместе с Борисом Чернышовым, Леонидом Зюгановым и Дмитрием Гусевым был зарегистрирован в качестве кандидата на выборах мэра Москвы 12 июля. За два дня до этого Мосизбирком зарегистрировал действующего мэра Сергея Собянина.

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