НАК: в России предотвратили 188 терактов с февраля 2022 года

По информации Национального антитеррористического комитета, с начала февраля 2022 года в России было предотвращено 188 преступлений, связанных с террористической деятельностью. В большинстве случаев их подготовкой занимались молодые люди с «низкими моральными качествами».



«С февраля прошлого года в стране предотвращено 188 преступлений террористической направленности», — говорится в сообщении по итогам заседания НАК под руководством директора ФСБ Александра Бортникова (цитата по РИА Новости).



В комитете описали портрет людей, которые совершали подобные преступления. По данным НАК, это молодые люди, увлеченные радикальными идеями. Они имеют низкие моральные качества, ведут маргинальный образ жизни и не думают о последствиях своих поступков.

