НАК: в России предотвратили 188 терактов с февраля 2022 года

По информации Национального антитеррористического комитета, с начала февраля 2022 года в России было предотвращено 188 преступлений, связанных с террористической деятельностью. В большинстве случаев их подготовкой занимались молодые люди с «низкими моральными качествами».
«С февраля прошлого года в стране предотвращено 188 преступлений террористической направленности», — говорится в сообщении по итогам заседания НАК под руководством директора ФСБ Александра Бортникова (цитата по РИА Новости).
В комитете описали портрет людей, которые совершали подобные преступления. По данным НАК, это молодые люди, увлеченные радикальными идеями. Они имеют низкие моральные качества, ведут маргинальный образ жизни и не думают о последствиях своих поступков.
В Генпрокуратуре РФ 8 августа напомнили, что поджоги военкоматов могут быть расценены как теракт или диверсия. «Фонтанка» ранее писала, что поджигателями в последнее время часто становятся люди зрелого возраста. Им звонят мошенники, представляющиеся сотрудниками Центробанка или ФСБ.
Так случилось с 76-летним жителем Всеволожска. Его попытка поджечь здание военного комиссариата не увенчалась успехом, мужчину задержали, но отпустили с обязательством о явке. В итоге он покончил с собой.