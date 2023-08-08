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    В Петербурге годовалый ребенок съел на детской площадке запрещенное и попал в больницу

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    Годовалая девочка госпитализирована в Петербурге после прогулки у дома на Выборгском шоссе. Как стало известно «Фонтанке» 8 августа, ребенок поднял с земли запрещенное и положил в рот.

    Малышка поступила по скорой в детскую больницу имени Филатова в ночь на вторник. Мать рассказала, что во время прогулки у дома ее дочь проглотила найденный в траве пакетик с жевательным табаком. В результате у годовалой пациентки врачи диагностировали инородное тело в ЖКТ и отравление.

    Инспектор по делам несовершеннолетних проводит проверку.

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