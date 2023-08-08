Ребенок выбежал под колеса автомобиля во дворе в Парголово

Младшеклассник пострадал в ДТП во дворе в Выборгском районе Петербурга вечером 7 августа. Ребенок угодил под проезжавшую по территории машину.



ДТП произошло в 18:40 у дома 15, корпус 2 по Приозерскому шоссе в Парголово, стало известно «Фонтанке» 8 августа. 58-летняя женщина, следуя по дворовой территории на своем KIA Rio, сбила выбежавшего из-за припаркованной машины справа 8-летнего мальчика. Ребенок был без сопровождения взрослых.

В результате второклассник получил перелом, ушиб грудной клетки и ссадины. Ребенка госпитализировали в состоянии средней тяжести. Автомобилистка в этом году пять раз привлекалась к административной ответственности за превышение скорости.