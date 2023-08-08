Нуланд: мятежники Нигера «хорошо понимают риски для их суверенитета» в случае приглашения ЧВК «Вагнер»

Исполняющая обязанности заместителя госсекретаря США Виктория Нуланд прибыла с визитом в Нигер и провела, по данным CNN, «откровенные и довольно сложные» переговоры с лидерами мятежников, захвативших власть в стране.
Прогресса в вопросе предотвращения переворота Нуланд пока не добилась. Мятежники, по её словам, не приняли предложения США для восстановления демократического порядка. Кроме того, она не смогла встретиться со свергнутым президентом Мохамедом Базумом. Она добавила, что мятежники «очень хорошо понимают риски для их суверенитета» в случае приглашения ЧВК «Вагнер».
Тем временем мятежники (руководящий орган — Национальный совет спасения родины) назначили премьер-министром страны экономиста Али Махамана Ламина Зейна, который в 2003–2010 годах возглавлял Минфин, передаёт «Коммерсантъ» со ссылкой на Al Hadath.
Во Франции группа сенаторов направила президенту Эмманюэлю Макрону открытое письмо о провале в сотрудничестве с Африкой, его опубликовала газета Le Figaro. Письмо подписали 94 парламентария (всего в Сенат Франции входят 348 человек). По их мнению, «французская Африка» становится «военной российской Африкой, экономически китайской Африкой и дипломатически американской Африкой».
«Сегодня Нигер, вчера Мали, ЦАР и Буркина-Фасо отвергли Францию, французские войска и французские компании»,— говорится в открытом письме.
Сенаторы пишут о приходе ЧВК «Вагнер», обвиняют военную компанию в несоблюдении прав человека и считают, что к компании обращаются диктаторы или лидеры, которые сохраняют власть «путем сплочения своего населения против бывшей колониальной державы». Это движение «южнее Сахары ширится»: антифранцузские акции проходят в таких, «казалось бы, близких нам странах, как Кот-д'Ивуар и Сенегал», отмечают авторы письма.
Военные, напомним, контролируют Нигер с конца июля. 31 июля военные в Нигере объявили о прекращении поставок золота и урана во Францию, заявив, что страна богата полезными ископаемыми, но живут ее граждане, как рабы, и им больше не нужны французы. Экономическое сообщество стран Западной Африки (в него входит Нигер) и многие страны Запада призывали мятежников освободить президента и вернуть ему власть.