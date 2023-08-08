Нуланд: мятежники Нигера «хорошо понимают риски для их суверенитета» в случае приглашения ЧВК «Вагнер»

Исполняющая обязанности заместителя госсекретаря США Виктория Нуланд прибыла с визитом в Нигер и провела, по данным CNN, «откровенные и довольно сложные» переговоры с лидерами мятежников, захвативших власть в стране.



Прогресса в вопросе предотвращения переворота Нуланд пока не добилась. Мятежники, по её словам, не приняли предложения США для восстановления демократического порядка. Кроме того, она не смогла встретиться со свергнутым президентом Мохамедом Базумом. Она добавила, что мятежники «очень хорошо понимают риски для их суверенитета» в случае приглашения ЧВК «Вагнер».

