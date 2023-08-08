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    Мужчина попал в больницу после укуса змеи в Ломоносове

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    Петербуржец госпитализирован после тесного общения с ползучим гадом в Петродворцовом районе города 7 августа.

    По информации «Фонтанки», 52-летнего пациента доставили в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе в понедельник днём. Состояние мужчины, которому диагностировали реактивный отёк и интоксикационный синдром, оказалось среднетяжёлым. Его поместили в отделение токсикологии.

    Бригада скорой забрала его из пятиэтажки в Ломоносове. По предварительным данным, рептилия укусила его дома в одиннадцатом часу утра.

    Напомним, в понедельник спасателей вызывали в Мурино. Там змею обнаружили в детском саду на Воронцовском бульваре. Сотрудники 147-й пожарной части Всеволожского отряда Леноблпожспаса отловили незваного гостя и выпустили в лесополосе в Буграх.

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