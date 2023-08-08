Мужчина попал в больницу после укуса змеи в Ломоносове

Петербуржец госпитализирован после тесного общения с ползучим гадом в Петродворцовом районе города 7 августа.
По информации «Фонтанки», 52-летнего пациента доставили в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе в понедельник днём. Состояние мужчины, которому диагностировали реактивный отёк и интоксикационный синдром, оказалось среднетяжёлым. Его поместили в отделение токсикологии.
Бригада скорой забрала его из пятиэтажки в Ломоносове. По предварительным данным, рептилия укусила его дома в одиннадцатом часу утра.
Напомним, в понедельник спасателей вызывали в Мурино. Там змею обнаружили в детском саду на Воронцовском бульваре. Сотрудники