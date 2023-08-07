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    Петербуржца, оказавшегося под завалами в Краснотурьинске, нашли мертвым

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    Найдено тело петербуржца, оказавшегося под завалами на месте обрушения заводской трубы в Краснотурьинске. Мужчина погиб, сообщает 7 августа E1.RU со ссылкой на минздрав Свердловской области.

    По данным издания, в результате ЧП пострадали петербуржцы Дмитрий Романцов 1997 года рождения, Идель Казакулов 1999 года рождения и Марк Новиков 1999 года рождения. Последний оказался под завалами, его тело и было обнаружено. Промышленные альпинисты работали на высоте около 55 метров.

    Фото: Прокуратура Свердловской области
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    В региональном ГУ МВД пояснили, что альпинисты готовили трубу к обрушению с помощью тросов, однако в какой-то момент «что-то пошло не так». Один из них упал на землю, второй повис на высоте и дождался, когда его спасут при помощи автовышки, а третий оказался под грудой рухнувшего металла. Бригада приехала из Петербурга.

    Инцидент произошел днем 7 августа на территории бывшего электролизного цеха Богословского алюминиевого завода. Демонтажем цеха занимался подрядчик — компания «Развитие». Двоих пострадавших госпитализировали в состоянии средней тяжести.

    Фото: Прокуратура Свердловской области

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