На Урале при обрушении заводской трубы пострадали рабочие из Петербурга

Трое петербуржцев пострадали на территории завода в Краснотурьинске. Там во время демонтажа рухнула 120-метровая труба. Об этом 7 августа сообщает портал Е1.



По данным издания, на участке бывшего электролизного цеха Богословского алюминиевого завода травмы получили Дмитрий Романцов, 1997 года рождения, Идель Казакулов, 1999 года рождения, и Марк Новиков, 1999 года рождения. Последний сейчас находится под завалами.

Незапланированное обрушение произошло около 15 часов по местному времени. Работы проводил подрядчик — компания «Развитие». Прокуратура уже начала проверку.