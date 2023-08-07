    Сейчас

    +32˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +32˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 33

    3 м/с, вос

    754мм

    38%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd94.81eur103.84

    На Урале при обрушении заводской трубы пострадали рабочие из Петербурга

    4340
    5 комментариев

    Трое петербуржцев пострадали на территории завода в Краснотурьинске. Там во время демонтажа рухнула 120-метровая труба. Об этом 7 августа сообщает портал Е1.

    По данным издания, на участке бывшего электролизного цеха Богословского алюминиевого завода травмы получили Дмитрий Романцов, 1997 года рождения, Идель Казакулов, 1999 года рождения, и Марк Новиков, 1999 года рождения. Последний сейчас находится под завалами.

    Незапланированное обрушение произошло около 15 часов по местному времени. Работы проводил подрядчик — компания «Развитие». Прокуратура уже начала проверку.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК1
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ20

    Комментарии 5

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close