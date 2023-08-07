Путин: авиапроизводители РФ должны занять нишу ушедших компаний, пока они не вернулись

Российские авиапроизводители имеют шанс занять освобождающиеся ниши. Это необходимо сделать до того, как зарубежные компании решат вернуться в Россию. Об этом в понедельник, 7 августа, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым, передает РИА Новости.

«Есть реальный шанс у наших производителей занять освобождающиеся ниши. Обязательно надо это сделать, надо сделать до того момента, когда иностранные производители вернутся», — сказал российский лидер и добавил, что зарубежные компании хотят вернуться.

