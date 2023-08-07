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    Путин: авиапроизводители РФ должны занять нишу ушедших компаний, пока они не вернулись

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    Российские авиапроизводители имеют шанс занять освобождающиеся ниши. Это необходимо сделать до того, как зарубежные компании решат вернуться в Россию. Об этом в понедельник, 7 августа, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым, передает РИА Новости.

    «Есть реальный шанс у наших производителей занять освобождающиеся ниши. Обязательно надо это сделать, надо сделать до того момента, когда иностранные производители вернутся», — сказал российский лидер и добавил, что зарубежные компании хотят вернуться.

    Чемезов рассказал о планах запуска производств самолетов Superjet New, MC-21 и Ту-214. Эти самолеты, добавил глава «Ростеха», требуются российским авиакомпаниям, потому что с 2025 года «начнется выбытие всех иностранных компаний».

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    Комментарии 18

    Гость07 Авг 2023 в 15:29
    Куда лететь то?
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