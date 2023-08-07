Дом Лидваля на Садовой улице в Петербурге выставят на торги. Одновременно решено продать землю Минобороны

Исторический дом на Садовой, 34 вместе с флигелями решено продать на торгах. Об этом говорится в протоколе правительственной комиссии по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков в госсобственности.
Протокол датирован 1 августа, он касается трех десятков участков и объектов в разных регионах. Четыре из них — в Петербурге, самый заметный — участок в 1 650 квадратных метров и здания на Садовой, 34. Сейчас все это принадлежит «Дирекции по инвестиционной деятельности» (ФГУП «ДИД»), которая передаст имущество ДОМ.РФ и получит 80 % от вырученной на торгах суммы. Речь идет о федеральном памятнике — здании Второго Общества взаимного кредита, построенном в начале ХХ века по проекту архитектора Лидваля. «Фонтанка» писала, как отреагировали горожане на открытие в нем барахолки с соответствующим оформлением.
Еще два помещения ФГУП «ДИД», которое передадут ДОМ.РФ для организации торгов, расположены по адресу Варшавская ул., д 63, к. 1, лит. А, их общая площадь — 750 квадратных метров.
Кроме того, правительственная комиссия решила одобрить реализацию двух участков, которые до сих пор были на балансе структуры Минобороны. Первый их них расположен напротив Смоленского кладбища и по соседству от спортивного комплекса на Малом проспекте В.О. (у дома № 68, к. 3, литера Г). Площадь участка почти 2,4 тысячи квадратных метров, право бессрочного пользования — у «Управления имуществом специальных проектов» Министерства обороны Российской Федерации. Глава ведомства должен будет принять решение о прекращении этого права.
Такая же комбинация ждет еще один участок на Цитадельской дороге в Кронштадте площадью почти 15 тысяч квадратов. Он находится в бессрочном пользовании «Северо-Западного территориального управления имущественных отношений» Минобороны.