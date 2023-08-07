Кроу со звездой во лбу привёз в Петербург важную награду

Петербурженка Лидия Юдина на лошади по кличке Кроу стала первой на одном из главных российских троеборных турниров в категории LL. Об этом «Фонтанке» сообщили 7 августа в Федерации конного спорта Санкт-Петербурга.
Соревнования завершились в Подмосковье в воскресенье, 6 августа. Лидия и Кроу стали единственными, кто прошёл трассу кросса без ошибок.
Троеборье — олимпийский вид конного спорта. Он включает манежную езду, кросс, а также преодоление препятствий и требует от спортсменов весомого опыта во всех видах конного спорта и четкого понимания возможностей своей лошади, а от лошади — соответствующего уровня подготовки.