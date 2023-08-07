От Сиднея до Арканзаса: «Фонтанка SUP» — в объективе мировых СМИ

Восьмой фестиваль «Фонтанка SUP», организованный городским порталом «Фонтанка.ру» и комитетом по туризму Санкт-Петербурга, состоялся в эту субботу. Яркие образы участников мероприятия привлекли внимание не только российских средств массовой информации, но и мировых. Посмотрите, какие кадры были отобраны зарубежной прессой, а какие остались без внимания.
Фестиваль «Фонтанка SUP» попал в подборку мировых фотографий дня австралийского таблоида The Sydney Morning Herald.
Одним из кадров дня фестиваль «Фонтанка Sup» стал также для онлайн-газеты Брисбена и Квинсленда Brisbane Times.
Южнокорейский веб-портал Nate.com показал участников фестиваля. прибывающих к финишу на канале Грибоедова.
Портал Goanacortes.com не смог обойти стороной женщину в костюме «Джоконды» итальянского художника Леонардо да Винчи.
Газета демократов Северо-Западного Арканзаса The Northwest Arkansas Democrat-Gazette также осветила петербургский sup-фестиваль.
Отдельный материал был опубликован в индийском издании Outlook. «Одетые в причудливые костюмы, люди катались на досках для sup-серфинга по живописным водным каналам, добавляя мероприятию нотку артистизма. Все это — в культурном центре России», — написало СМИ.
Ежедневная газета Западной Германии The General-Anzeiger в качестве фото дня выбрала снимок на фоне Троицкого собора.
В 2023 году в мероприятии приняли участие более десяти тысяч участников из 150 городов России и семи стран, что позволило установить рекорд — sup-фестиваль «Фонтанки» стал самым большим в истории sup-сёрфинга.
Хотя зарубежные СМИ обращают внимание на костюм с изображением Моны Лизы, победителями конкурса костюмов стали: Наталья Добрякова с образом «Павлин», Дмитрий — «Человек-амфибия», и Евгения Щербакова в костюме «Клеопатра с котом».
Самые лучшие фото из сотен тысяч снимков мы публиковали для вас в отдельном материале, но это тот случай, когда хочется пересматривать снова и снова.