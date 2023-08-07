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    От Сиднея до Арканзаса: «Фонтанка SUP» — в объективе мировых СМИ

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    4 комментария

    Восьмой фестиваль «Фонтанка SUP», организованный городским порталом «Фонтанка.ру» и комитетом по туризму Санкт-Петербурга, состоялся в эту субботу. Яркие образы участников мероприятия привлекли внимание не только российских средств массовой информации, но и мировых. Посмотрите, какие кадры были отобраны зарубежной прессой, а какие остались без внимания.

    Фестиваль «Фонтанка SUP» попал в подборку мировых фотографий дня австралийского таблоида The Sydney Morning Herald.

    Скриншот The Sydney Morning Herald
    Скриншот The Sydney Morning Herald
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    Одним из кадров дня фестиваль «Фонтанка Sup» стал также для онлайн-газеты Брисбена и Квинсленда Brisbane Times.

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    Южнокорейский веб-портал Nate.com показал участников фестиваля. прибывающих к финишу на канале Грибоедова.

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    Портал Goanacortes.com не смог обойти стороной женщину в костюме «Джоконды» итальянского художника Леонардо да Винчи.

    Скриншот Goanacortes.com
    Скриншот Goanacortes.com
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    Газета демократов Северо-Западного Арканзаса The Northwest Arkansas Democrat-Gazette также осветила петербургский sup-фестиваль.

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    Отдельный материал был опубликован в индийском издании Outlook. «Одетые в причудливые костюмы, люди катались на досках для sup-серфинга по живописным водным каналам, добавляя мероприятию нотку артистизма. Все это — в культурном центре России», — написало СМИ.

    Скриншот <a href="https://www.outlookindia.com/international/excitement-builds-as-participants-gather-for-annual-fontanka-sup-boards-festival-in-st-petersburg-russia-photos-308484?photo-2" class="io-leave-page _" target="_blank">Outlook</a>
    Скриншот Outlook
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    Ежедневная газета Западной Германии The General-Anzeiger в качестве фото дня выбрала снимок на фоне Троицкого собора.

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    В 2023 году в мероприятии приняли участие более десяти тысяч участников из 150 городов России и семи стран, что позволило установить рекорд — sup-фестиваль «Фонтанки» стал самым большим в истории sup-сёрфинга.

    Хотя зарубежные СМИ обращают внимание на костюм с изображением Моны Лизы, победителями конкурса костюмов стали: Наталья Добрякова с образом «Павлин», Дмитрий — «Человек-амфибия», и Евгения Щербакова в костюме «Клеопатра с котом».

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    Самые лучшие фото из сотен тысяч снимков мы публиковали для вас в отдельном материале, но это тот случай, когда хочется пересматривать снова и снова.

    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Скриншот The Sydney Morning Herald
    Скриншот The Sydney Morning Herald
    Скриншот Goanacortes.com
    Скриншот Goanacortes.com
    Скриншот <a href="https://www.nwaonline.com/photos/2023/aug/06/3510347/" class="io-leave-page _" target="_blank">The Northwest Arkansas Democrat-Gazette</a>
    Скриншот The Northwest Arkansas Democrat-Gazette
    Скриншот <a href="https://www.outlookindia.com/international/excitement-builds-as-participants-gather-for-annual-fontanka-sup-boards-festival-in-st-petersburg-russia-photos-308484?photo-2" class="io-leave-page _" target="_blank">Outlook</a>
    Скриншот Outlook
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»

    Фестиваль «Фонтанка SUP» организует городской портал «Фонтанка.ру» при поддержке комитета по развитию туризма правительства Санкт-Петербурга. За 8 лет существования фестиваль стал одной из визитных карточек Северной столицы. В 2022 году фестиваль «Фонтанка SUP» получил Гран-при Национальной премии в области событийного туризма RUSSIAN EVENT AWARDS в номинации «Лучшее уличное театрализованное представление и карнавал».

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии 4

    Гость07 Авг 2023 в 17:41
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