Врачи назвали «вредные» продукты, от которых нельзя отказываться

С одной стороны, на красное мясо советуют не налегать, но и совсем без него тоже невозможно Фото: Максим Бутусов / E1.RU Поделиться Поделиться





Чтобы сохранить свое здоровье, держать себя в форме и в целом улучшить самочувствие, мы иногда отказываемся от продуктов, которые обычно считаются вредными. Но делать этого категорически не стоит — можно только навредить себе. Мы спросили у врачей, какие продукты нельзя обходить стороной, какими бы вредными они вам ни казались, а заодно узнали, какие вредные советы иногда дают пациентам сами врачи.



Сливочное масло Часто считается, что сливочное масло — источник холестерина, и лучше держаться от него подальше. Но, во-первых, животные жиры нашему организму все-таки необходимы, а во-вторых, польза от масла перекрывает возможные недостатки. Например, в нем содержатся жирорастворимые витамины А, D и Е, необходимые для нормальной функции клеток, метаболизма белков, жиров, углеводов и электролитов, работы ферментных систем организма, окислительно-восстановительных процессов, свертываемости крови, роста и развития.



И всё же каким бы полезным ни выглядело сливочное масло, лучше не стоит есть его ложками.

— У нас есть рекомендации ВОЗ, по которым 30 граммов сливочного масла в день считаются нормой, — говорит врач-гастроэнтеролог Анастасия Чайка. — Всё на самом деле очень индивидуально. Масло коровы травяного откорма, конечно, имеет свои полезные свойства, но если у человека есть заболевания желчевыводящих путей, то нужно сначала разбираться с их причинами. Все жиры в норме способствуют сокращению желчного пузыря. Если есть, допустим, у пациента дисфункция сфинктера Одди (это мышечный орган, который открывает 12-перстную кишку), то при употреблении какого-то жирного продукта у него могут быть боли. Особенно если есть так называемый вялый желчный пузырь — он наполненный, переполненный, сократиться не может. Такому человеку не подойдет сливочное масло. Он будет испытывать дискомфорт, он будет чувствовать изжогу, тошноту.



Анастасия Чайка — врач-гастроэнтеролог «Новой больницы». Кофе Популярно мнение, что кофе создает нагрузку на сердечно-сосудистую систему, но, по словам врачей, если знать всему норму, он может быть полезен. Например, зерновой черный кофе благодаря богатому содержанию антиоксидантов способен повышать концентрацию внимания, помогает иммунитету противостоять вирусам, снижает риск развития некоторых хронических заболеваний, таких как сахарный диабет второго типа, и некоторых видов рака.

Одно из главных противопоказаний к употреблению кофе — непереносимость. Узнать, есть она у вас или нет, поможет генетическое тестирование.



— Людям с неуточненной причиной изжоги кофе лучше не употреблять, потому что он повышает кислотность желудка, может быть ощущение изжоги, — говорит Анастасия Чайка. — У людей с непереносимостью может быть жидкий стул. Ну а если у человека после употребления кофе возникает сонливость, следовательно, ему этот продукт тоже не подходит.

Молоко и молочные продукты С молоком ситуация неоднозначная. С одной стороны, оно содержит белок и молочный сахар, является источником жирных кислот, витаминов (группа В, А, D), микроэлементов (кальций, фосфор, натрий).



— Если рассматривать питание взрослого человека, то принимать в пищу цельное молоко и молочные продукты можно и нужно, — говорит врач-гастроэнтеролог Светлана Федорова. — Противопоказано молоко лишь при установленной лактазной недостаточности, аллергии к белкам коровьего молока и при наличии у пациента клинических проявлений пищевой непереносимости.

Светлана Федорова — врач-гастроэнтеролог «Новой больницы», окончила Уральский государственный медицинский университет, стаж работы — больше десяти лет.



С другой стороны, никем не доказано, что молоко действительно настолько полезно, а врачи говорят, что здоровая диета, скорее всего, не зависит от наличия в ней молока.

— Раньше использовалось у истощенных пациентов, но прямо чтобы рекомендовать молоко — ни в каких протоколах такого нет, — говорит Анастасия Чайка. — Да, многие питательные смеси для онкологических пациентов, для пациентов со сниженной массой тела на основе молочного казеина, потому что это легкоусвояемый белок. Но польза молока, скорее всего, спорная. К тому же это легкоусвояемые углеводы, белки и жиры. А в наших реалиях у нас много легкоусвояемых калорий, поэтому людям даже после 15 лет я бы ограничила. Потому что много ожирений, много инсулинорезистентности и воспалительных заболеваний кишечника. Из молочных продуктов я бы рекомендовала сыры твердых сортов и творог в комбинации с травами и чесноком.



Врач-диетолог Ирина Бородина добавляет, что часто людям рекомендуют не пить молоко и не есть продукты с глютеном. Но этот совет жизнеспособен, если у пациента есть непереносимость лактозы или глютена.

— В остальном данная рекомендация не имеет практического смысла. Наоборот, ограничивая глютен, мы лишаем себя многих микроэлементов и витаминов, — говорит Ирина Бородина.

Ирина Бородина — врач-диетолог Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, кандидат наук, терапевт первой категории.



Эти советы мы слышим чаще всего, но прислушиваться к ним стоит далеко не всегда Виталий Калистратов / Городские порталы Поделиться Поделиться





Красное мясо Красное мясо богато белком, витамином B12 и железом, а по своему аминокислотному составу оно превосходит другие источники белка. Поэтому полностью исключать из своего рациона красное мясо не рекомендуют. Но если у человека есть задержка стула или снижение кислотности желудка, мясо будет нести токсическую нагрузку.

— Плюс если есть заболевания печени, то будет повышаться уровень мочевой кислоты. Всё очень индивидуально, — говорит Анастасия Чайка. — В противовес этому вегетарианцы, которые чаще страдают депрессией, анемией. Потому что из красного мяса у нас синтезируются различные аминокислоты, полезные для головного мозга, в том числе триптофан, предшественник серотонина. Поэтому здесь тоже однозначного ответа нет.

Но совет поднимать гемоглобин мясом и другими продуктами с железом врачи называют вредным.



— На самом деле, если уже появилась анемия, снижение гемоглобина в крови, это уже заболевание, и лечится оно препаратами, назначенными врачом, ведь анемии бывают нескольких разновидностей, — говорит Ирина Бородина. — И продуктами питания уровень гемоглобина в крови не поднять, а можно лишь профилактировать.

Какие еще вредные советы популярны Врач-диетолог Ирина Бородина говорит, что еще одно популярное заблуждение — заменять сахар медом. Якобы это полезнее.



— На самом деле мед, как и сахар, относится к добавленным сахарам. Мед, безусловно, полезнее, но, как и сахар, его стоит ограничивать, — говорит врач.



Другая известная ошибка — есть много свежих овощей и фруктов. Но пациентам с заболеваниями ЖКТ к таким советам стоит прислушиваться с осторожностью: для них больше рекомендовано щадящее приготовление — на пару, тушение, в духовке.



Также врач не советует увлекаться ограничительными диетами, чтобы снизить вес. Диета, по словам Ирины Бородиной, должна быть такой, чтобы следовать ей как образу жизни. А ограничительные диеты до 1000 калорий рано или поздно приведут к срывам.

