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    Получивший пробоину танкер «Сиг» лечат пластырем

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    Петербургский танкер «Сиг», получивший пробоину после взрыва возле Керченского пролива, ремонтируют с помощью металлического пластыря. Об этом 7 августа рассказывает пресс-служба Федерального агентства морского и речного транспорта.

    Пластырь изготовили и устанавливают. Также из балластных танков откачивают забортную воду, машинное отделение осушают. Ранее ремонту танкера мешала погода.

    Танкер «Сиг» петербургской компании «Транспетрочарт» получил пробоину 4 августа на южном подходе к Керченскому проливу. По предварительным данным, это произошло в результате атаки беспилотника.

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