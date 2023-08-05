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    На Камчатке мобилизованный получил срок за отказ участвовать в боевых действиях

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    4 комментария

    35-й гарнизонный военный суд в Петропавловске-Камчатском признал военнослужащего виновным в неисполнении приказа и приговорил его к 2,5 годам колонии-поселения, сообщает «Коммерсантъ» 5 августа.

    Мужчина отказался от участия в боевых действиях, находясь в одной из воинских частей в Петропавловске-Камчатском. В сообщении пресс-службы военного суда подчеркивается, что он «осознавал объявленную в Российской Федерации мобилизацию».

    Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован в Тихоокеанском флотском военном суде в апелляционном порядке.

    В мае этого года на Камчатке осудили еще двух военнослужащих, отказавшихся ехать на СВО. Им также назначили наказание в виде лишения свободы на два года шесть месяцев с отбыванием в колонии-поселении.

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    Комментарии 4

    Гость05 Авг 2023 в 13:08
    Будет зато живой 👍
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