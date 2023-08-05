На Камчатке мобилизованный получил срок за отказ участвовать в боевых действиях

35-й гарнизонный военный суд в Петропавловске-Камчатском признал военнослужащего виновным в неисполнении приказа и приговорил его к 2,5 годам колонии-поселения, сообщает «Коммерсантъ» 5 августа.

Мужчина отказался от участия в боевых действиях, находясь в одной из воинских частей в Петропавловске-Камчатском. В сообщении пресс-службы военного суда подчеркивается, что он «осознавал объявленную в Российской Федерации мобилизацию».

Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован в Тихоокеанском флотском военном суде в апелляционном порядке.