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    Бетонные столбы и кирпич. Комитет по культуре показал, что осталось изнутри от здания бывшего «Мюзик-холла»

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    2 комментария

    Как выглядит изнутри здание Музыкального театра имени Шаляпина, где в марте начались ремонтные работы, — показал комитет по культуре. 4 августа в его аккаунте появились фотографии, сделанные во время визита руководства на стройплощадку театра.

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    «Уже полностью освобождена сценическая коробка. Сейчас около 130 рабочих демонтируют обветшавшую отделку советского периода и нижнюю механизацию сцены. Затем специалисты приступят к оптимизации старого пространства для функционального использования здания театра», — сообщают в комитете.

    По планам, работа должна занять три года.

    Ранее «Фонтанка» рассказывала о реконструкции здания, смета которой приблизилась к 10 миллиардам рублей, и о его проблемах, повлекших необходимость работ. О том, что представляет собой комплекс Народного дома, что в нем происходило в разные годы и что вызывает интерес в проектной документации — читайте в отдельном материале.

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    Комментарии 2

    Гость04 Авг 2023 в 22:38
    Да он там был не очень
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