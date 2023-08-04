Бетонные столбы и кирпич. Комитет по культуре показал, что осталось изнутри от здания бывшего «Мюзик-холла»

Как выглядит изнутри здание Музыкального театра имени Шаляпина, где в марте начались ремонтные работы, — показал комитет по культуре. 4 августа в его аккаунте появились фотографии, сделанные во время визита руководства на стройплощадку театра.
«Уже полностью освобождена сценическая коробка. Сейчас около 130 рабочих демонтируют обветшавшую отделку советского периода и нижнюю механизацию сцены. Затем специалисты приступят к оптимизации старого пространства для функционального использования здания театра», — сообщают в комитете.
По планам, работа должна занять три года.
Ранее «Фонтанка» рассказывала о реконструкции здания, смета которой приблизилась к 10 миллиардам рублей, и о его проблемах, повлекших необходимость работ. О том, что представляет собой комплекс Народного дома, что в нем происходило в разные годы и что вызывает интерес в проектной документации — читайте в отдельном материале.