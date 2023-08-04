«Жуткий страх был после». Учительница из-под Тулы спасла девять детей, перехватив руль у водителя

Учительница начальных классов из Чернского района Тульской области спасла детей от ДТП, когда водитель автобуса потерял сознание на оживленной трассе. Ей вручат региональную награду — «Честь и мужество».
Как сообщили в пресс-службе правительства Тульской области 4 августа, трагедия едва не произошла в июле. Татьяна Шуленина сопровождала детей участников спецоперации после отдыха в анапском санатории, в группе был и ее ребенок. Водителю их автобуса стало плохо на дороге с интенсивным движением. Женщина не растерялась: перехватила руль, смогла выехать с трассы и вызвать скорую для водителя. «Благодаря ей в экстренной ситуации никто не пострадал», — рассказали в правительстве.
Сама она говорит, что заметила неладное, когда автобус поехал на встречную полосу. Голова шофера при этом была опущена.
«Действовала сама, в голове крутилось только одно: увести автомобиль от встречного движения, чтобы нас никто не сбил», — цитирует Шуленину ТСН24.
«Жуткий страх нахлынул сразу после того как всё произошло. Когда мы уже остановились, мне очень хотелось заплакать, но тут прибежало много людей, стали помогать. Увидела, что детки все живы, и слезы отступили», — рассказывает женщина.
Глава региона поручил представить учительницу к награде. Вручать медаль будут в Дни Тульской области и города-героя Тулы.