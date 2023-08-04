«Жуткий страх был после». Учительница из-под Тулы спасла девять детей, перехватив руль у водителя

Учительница начальных классов из Чернского района Тульской области спасла детей от ДТП, когда водитель автобуса потерял сознание на оживленной трассе. Ей вручат региональную награду — «Честь и мужество».



Как сообщили в пресс-службе правительства Тульской области 4 августа, трагедия едва не произошла в июле. Татьяна Шуленина сопровождала детей участников спецоперации после отдыха в анапском санатории, в группе был и ее ребенок. Водителю их автобуса стало плохо на дороге с интенсивным движением. Женщина не растерялась: перехватила руль, смогла выехать с трассы и вызвать скорую для водителя. «Благодаря ей в экстренной ситуации никто не пострадал», — рассказали в правительстве.

