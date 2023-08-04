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    Фонтанка SUP

    Где и как смотреть крупнейший в мире сапфестиваль «Фонтанка SUP»

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    До старта восьмого в истории «Фонтанка SUP» фестиваля остались считаные часы. Уже сейчас стоит подумать над тем, где и как вы будете наблюдать за самым крупным и ярким в мире сапфестом, который соберет 10 тысяч серферов! Мы показываем всему миру современные Петербург и Россию такими, какими их никто не видел.

    Лучший вариант увидеть своими глазами: около 10:00 выбраться на утреннюю прогулку по маршруту заплыва или заранее занять место на одном из 27 мостов по пути следования карнавальной колонны, чтобы сделать яркие и необычные кадры и послушать хорошую музыку.

    С 10:40 до 13:30 на Крюковом канале появится музыкальная станция «Газпром нефти». На спуске к воде выступят джазовые коллективы Bit Juice и NC Brass, которые добавят карнавального драйва и организуют вдоль набережной танцевальный флешмоб с участием зрителей.

    С 11 часов и до окончания прохождения карнавальной колонны музыканты-резиденты Джаз-клуба Игоря Бутмана — Ансамбль Юлии Михайловской и Stankov Jazz Band будут импровизировать на Львином и Сенном мостах. Коллективы музыкантов будут встречать сапсерферов на Горсткином, Красноармейском и Итальянском мостах. На Тройном мосту добавят бодрости барабанщицы DrumBeat, на Красногвардейском — кавер-группа Las Vegas Combo, а на Крюковом канале — пройдут музыкальные и танцевальные флешмобы в сопровождении петербургских исполнителей.

    Также оргкомитет фестиваля «Фонтанка SUP» в этом году учредил несколько призов для зрителей, которые приветствуют сапсерферов с набережных и мостов. Если в ваших планах прийти в центр города и поддержать участников заплыва, если при этом вы и сами готовы перевоплотиться в придуманный вами образ — предлагаем вам поучаствовать в нашем конкурсе «Зритель в образе».


    Вот что для этого нужно: в день фестиваля прийти в центр Петербурга — желательно в зону старта вдоль Инженерного замка или в район канала Грибоедова от Невского до Спаса — сделать селфи в карнавальном костюме на фоне фестиваля и отправить свою фотографию в наш мессенджер +7-921-636-66. Сделать это надо до 18 часов 5 августа.

    Жюри подведет итоги и объявит победителей. Призы можно будет получить после фестиваля в нашей редакции. Детали мы сообщим победителям специальным письмом. Не забудьте оставить свои контактные данные.

    Для тех, кто не может посмотреть наш фестиваль вживую, прямая трансляция будет вестись на сайте «Фонтанка.ру» и в фестивальном сообществе «ВК». Также фото, видео и все последние новости будут появляться в нашем телеграм-канале и «ВК», социальных сетях портала.

    Кроме того, можно воспользоваться видовыми камерами «Отличного Петербурга» по пути прохождения гонки и карнавала.

    А в 14:30, сразу после выступления звезд 90-х Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой, в стартовом городке между Марсовым полем и Мойкой от Садовой улицы до Царицынского проезда пройдет яркий финал конкурса «Мисс SUP — 2023», где вы сможете лично поддержать конкурсанток.

    Международный фестиваль-карнавал «Фонтанка SUP» пройдет в этом году 5 августа. За 8 лет существования фестиваль стал одной из визитных карточек Северной столицы. Более шести тысяч любителей сапсерфинга из семи стран и более 80 городов прошли в прошлом году восьмикилометровым маршрутом по рекам и каналам Санкт-Петербурга. Организатор праздника — городской портал «Фонтанка.ру» при поддержке комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга.

    Партнеры фестиваля:

    Компания «Газпром нефть»- титульный партнер

    Компания VICTORIA STENOVA- официальный партнер

    Холдинг Setl Group- официальный командный партнер

    Группа «Эталон»- партнер номинации «Музыкальный сап»

    Холдинг «РСТИ»- партнер номинации «Лучший костюм»

    Сеть зоомагазинов Четыре Лапы - партнер номинации « Я и ценный пассажир»

    Компания PROSTOR- партнер системы хранения

    «Европа плюс»- радиопартнер

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