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    «Скоро будет дома». Ивана Краско выписали из больницы

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    Народного артиста РФ Ивана Краско выписали из больницы, куда его доставили в середине июля с последствиями инсульта, сообщил 4 августа в разговоре с «Фонтанкой» его сын, Федор Краско.

    «Выписали, скоро уже будет дома, состояние хорошее, настроение тоже», — рассказал Федор Краско.

    После инсульта, который произошел в январе, актер быстро восстановился и уже спустя 2,5 недели играл в спектакле Театра имени Комиссаржевской «Я вернулся в мой город». Неизвестно, как скоро артист сможет вернуться в театр в этот раз. Краско-младший сказал, что все будет зависеть от состояния его отца.

    В январе 2023 году у Ивана Краско случился инсульт, а в июле этого года проявились последствия. Актер отдыхал вместе со своим сыном за городом, как вдруг он перестал чувствовать ногу, а речь стала невнятной. Известно, что он некоторое время находился в реанимации.

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    Гость04 Авг 2023 в 14:34
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