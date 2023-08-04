«Скоро будет дома». Ивана Краско выписали из больницы

Народного артиста РФ Ивана Краско выписали из больницы, куда его доставили в середине июля с последствиями инсульта, сообщил 4 августа в разговоре с «Фонтанкой» его сын, Федор Краско.



«Выписали, скоро уже будет дома, состояние хорошее, настроение тоже», — рассказал Федор Краско.



После инсульта, который произошел в январе, актер быстро восстановился и уже спустя 2,5 недели играл в спектакле Театра имени Комиссаржевской «Я вернулся в мой город». Неизвестно, как скоро артист сможет вернуться в театр в этот раз. Краско-младший сказал, что все будет зависеть от состояния его отца.

