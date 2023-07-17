    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 22

    1 м/с, зап

    759мм

    81%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd90.12eur101.2

    Актер Иван Краско остается в реанимации

    866
    7 комментариев

    Народный артист России, 92-летний актер Иван Краско, которого госпитализировали на прошлой неделе с последствиями инсульта, остается в реанимации, сообщил 17 июля «Фонтанке» его сын Федор Краско.

    «Сегодня узнавал в справочной: состояние средней тяжести, то есть все нормально, стабильно. Температура 36,7. Находится все еще в реанимации, врачи не думают пока его переводить», — рассказал Федор Краско.

    По словам Краско-младшего, его 92-летнего отца госпитализировали с последствиями январского инсульта — у артиста сильно поднялось давление.

    Ивана Краско экстренно госпитализировали в Петербурге в минувший четверг. Как сообщал «Фонтанке» его концертный директор Вячеслав Смородинов, артист почувствовал себя плохо на даче, где он находился вместе с сыном Федором. Речь Краско стала нечеткой, начала неметь нога. Скорая срочно доставила его в реанимацию Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова.

    Впервые у Ивана Краско случился инсульт в январе 2023 года. Однако 92-летний актер быстро пошел на поправку и спустя 2,5 недели уже играл в спектакле Театра имени Комиссаржевской «Я вернулся в мой город».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 7

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close