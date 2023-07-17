Актер Иван Краско остается в реанимации

Народный артист России, 92-летний актер Иван Краско, которого госпитализировали на прошлой неделе с последствиями инсульта, остается в реанимации, сообщил 17 июля «Фонтанке» его сын Федор Краско.



«Сегодня узнавал в справочной: состояние средней тяжести, то есть все нормально, стабильно. Температура 36,7. Находится все еще в реанимации, врачи не думают пока его переводить», — рассказал Федор Краско.



По словам Краско-младшего, его 92-летнего отца госпитализировали с последствиями январского инсульта — у артиста сильно поднялось давление.



Ивана Краско экстренно госпитализировали в Петербурге в минувший четверг. Как сообщал «Фонтанке» его концертный директор Вячеслав Смородинов, артист почувствовал себя плохо на даче, где он находился вместе с сыном Федором. Речь Краско стала нечеткой, начала неметь нога. Скорая срочно доставила его в реанимацию Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова.

