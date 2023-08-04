Вместе и на работу, и на воду: на «Фонтанка SUP» вручат приз лучшему корпоративному экипажу

Фото: Предоставлено пресс-службой «Газпром нефти» Поделиться Поделиться





В карнавале «Фонтанка SUP» участвуют не только отдельные любители прогулок по воде на сапах, но и целые корпоративные команды. И самая активная и выдающаяся корпоративная команда получит приз за самый сплоченный корпоративный экипаж. Претендует на него 32 команды, многие из которых не первый раз пройдут дистанцию фестиваля на сап-бордах.

Из 10 тысяч участников более 1 300 — это именно представители корпоративных команд, собравших весь цвет петербургского бизнеса: нефтяные и строительные холдинги, телекоммуникационные компании, ретейл, вузы, банки и страховые компании и многие другие. Официальным командным партнером «Фонтанка SUP» стал строительный холдинг Setl Group.

Поделиться Поделиться





Ярким оранжевым пятном станет команда организаторов фестиваля — городского портала «Фонтанка.ру», которая выйдет на Фонтанку в футболках фирменного оранжевого цвета вместе с корпоративным талисманом — Чижиком. Комитет по развитию туризма, при поддержке которого проходит карнавал, также представит свою команду.



Поделиться Поделиться





Поддержит оранжевое настроение в этот день и корпоративная команда «Газпром нефти» — титульного партнера фестиваля. Десятки участников в оранжевых костюмах, стилизованных под форму современных полярников, проплывут по рекам и каналам Северной столицы. Кстати, команда «Газпром нефти» участвует в заплыве уже в шестой раз.

Поделиться Поделиться





С каждым годом к командам присоединяется все больше и больше активных коллег. Так, команда Setl Group уже превысила 400 человек. Среди лидеров по числу участников также команды Группы «Эталон», Банка «Санкт-Петербург» и парков развлечений Joki Joya.



Поделиться Поделиться





Среди корпоративных экипажей есть настоящие старожилы: все восемь лет в празднике участвует команда официального партнера — компании VICTORIA STENOVA. Не в первый раз принимают участие в фестивале команды холдинга РСТИ, компании Ruspanel и БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова.

Каждый год к заплыву присоединяются новые и новые коллективы. В 2023 году это команды эко-бренда SEPTIVIT, компании PROSTOR — партнера системы хранения, федерального строительного холдинга «Группа ЛСР», торговой сети «Перекресток», страховой компании «Капитал-полис», компании Viola, ПАО «Ростелеком», петербургского филиала ФГУП «Российские сети вещания и оповещения», команда «Огни залива» группы компаний «БФА-Девелопмент», торговой сети «ДИКСИ», AIR FORCE&USM, бренда SUPFORFUN и Группы компаний Global Ports.

Какой бы ни была команда — большой или маленькой, опытной или новичком на карнавале — шанс выиграть приз за лучший корпоративный экипаж у нее точно есть! А главное, что выигрывают все участники субботнего заплыва — это хорошее настроение в кругу своих коллег!