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    Венесуэла хочет в БРИКС — официально

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    Венесуэла подала официальную заявку на вступление в БРИКС, сообщает 3 августа ТАСС. Об этом заявила исполнительный вице-президент страны Дельси Родригес.

    «Президент Венесуэлы Николас Мадуро официально объявил о заявке на вступление в БРИКС, и Министерство иностранных дел направило соответствующий запрос», — цитирует агентство слова Родригес.

    Вице-президент подчеркнула, что Венесуэла «поставит на службу комиссии по энергетике БРИКС крупнейшие в мире запасы нефти».

    Ожидается, что на саммите БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), который пройдет в Йоханнесбурге 22–24 августа, будут рассмотрены заявки на вступление, поданные несколькими странами. Президент Владимир Путин будет участвовать в саммите БРИКС в ЮАР по видеосвязи.

    Напомним, 31 июля о желании присоединиться к БРИКС заявила Боливия.

    А ранее потенциальными участниками БРИКС уже изъявили желание стать Индонезия и Саудовская Аравия.

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