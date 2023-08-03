Венесуэла хочет в БРИКС — официально

Венесуэла подала официальную заявку на вступление в БРИКС, сообщает 3 августа ТАСС. Об этом заявила исполнительный вице-президент страны Дельси Родригес.
«Президент Венесуэлы Николас Мадуро официально объявил о заявке на вступление в БРИКС, и Министерство иностранных дел направило соответствующий запрос», — цитирует агентство слова Родригес.
Вице-президент подчеркнула, что Венесуэла «поставит на службу комиссии по энергетике БРИКС крупнейшие в мире запасы нефти».
Ожидается, что на саммите БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), который пройдет в Йоханнесбурге 22–24 августа, будут рассмотрены заявки на вступление, поданные несколькими странами. Президент Владимир Путин будет участвовать в саммите БРИКС в ЮАР по видеосвязи.
Напомним, 31 июля о желании присоединиться к БРИКС заявила Боливия.
А ранее потенциальными участниками БРИКС уже изъявили желание стать Индонезия и Саудовская Аравия.