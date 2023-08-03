Массовая драка в Новой Москве: местные кивают на гостей, в полиции 12 человек

После массовой драки в Новой Москве в ночь с 2 на 3 августа задержаны 12 человек, сообщает «МВД Медиа».



Информация о конфликте в поселении Десеновское ТиНАО Москвы поступила в 23:30. На место прибыли сотрудники МВД и доставили для разбирательства в территориальный отдел полиции 12 человек. Данных о пострадавших не поступало. Устанавливается «круг лиц, причастных к совершению противоправных действий, которые будут привлечены к ответственности в соответствии с законом», отмечается в сообщении.



«Газета.Ru» пишет, что, по словам очевидцев, в драке участвовали мигранты. На видеозаписи в соцсетях — около десятка мужчин. Кто-то кидает в других камни, одного повалили и бьют ногами.

