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    Массовая драка в Новой Москве: местные кивают на гостей, в полиции 12 человек

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    После массовой драки в Новой Москве в ночь с 2 на 3 августа задержаны 12 человек, сообщает «МВД Медиа».

    Информация о конфликте в поселении Десеновское ТиНАО Москвы поступила в 23:30. На место прибыли сотрудники МВД и доставили для разбирательства в территориальный отдел полиции 12 человек. Данных о пострадавших не поступало. Устанавливается «круг лиц, причастных к совершению противоправных действий, которые будут привлечены к ответственности в соответствии с законом», отмечается в сообщении.

    «Газета.Ru» пишет, что, по словам очевидцев, в драке участвовали мигранты. На видеозаписи в соцсетях — около десятка мужчин. Кто-то кидает в других камни, одного повалили и бьют ногами.

    Накануне Следственный комитет сообщил о расследовании преступления в Москве, где четверо приезжих проникли в квартиру, избили двух мужчин и изнасиловали их спутниц. Активные миграционные рейды идут в Петербурге и городах-спутниках: в центре внимания хостелы, общепит, «резиновые» квартиры, таксисты.

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    Комментарии 11

    Гость03 Авг 2023 в 11:33
    12 животных
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