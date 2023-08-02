СК: в Москве четверо мигрантов ворвались в квартиру, избили мужчин и изнасиловали двух женщин

В конце июля четыре уроженца Средней Азии проникли в квартиру в Москве, избили двух мужчин и изнасиловали их спутниц, сообщает 2 августа пресс-служба Следственного комитета. Председатель ведомства Александр Бастрыкин затребовал доклад по расследованию этого дела.
Преступление было совершено 28 июля. Старшему из нападавших — 27 лет, младшему — 16 лет. По данным следствия, они незаконно проникли в квартиру на Россошанском проезде в Москве, где находились двое мужчин и две женщины. Как только мигранты разобрались с мужчинами, они группой принялись насиловать женщин.
Сейчас нападавшие заключены под стражу. Полиция установила, что и фигуранты, и потерпевшие находились в Москве с нарушением миграционного законодательства, писало MSK1.RU. На данный момент проводятся следственные действия и ряд судебных экспертиз, в том числе медицинских.
Возбуждено два уголовных дела — ч. 3 ст. 162 УК РФ («Разбой») и 2 ст. 131 УК РФ («Изнасилование, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с угрозой убийством»).
Дело взято на контроль лично председателем Следственного комитета Александром Бастрыкиным. Руководитель московского СК Андрей Стрижов должен будет предоставить доклад о ходе расследования.