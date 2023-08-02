СК: в Москве четверо мигрантов ворвались в квартиру, избили мужчин и изнасиловали двух женщин

В конце июля четыре уроженца Средней Азии проникли в квартиру в Москве, избили двух мужчин и изнасиловали их спутниц, сообщает 2 августа пресс-служба Следственного комитета. Председатель ведомства Александр Бастрыкин затребовал доклад по расследованию этого дела.



Преступление было совершено 28 июля. Старшему из нападавших — 27 лет, младшему — 16 лет. По данным следствия, они незаконно проникли в квартиру на Россошанском проезде в Москве, где находились двое мужчин и две женщины. Как только мигранты разобрались с мужчинами, они группой принялись насиловать женщин.

