Этой девушке нужен герой. В Петербурге юный москвич попал в реанимацию, изображая человека-паука

Романтический вечер закончился в больнице для одного из подростков, приехавших в Петербург на каникулы. Юноша хотел впечатлить удалью, но довёл подругу до слёз.



Экстренные службы к высотке у Юнтоловского заказника за час до полуночи вызвала 17-летняя девушка, стало известно «Фонтанке» 3 августа. Медицинская помощь срочно требовалась её другу-ровеснику.



Бригада скорой нашла его под козырьком. Состояние оценили как тяжёлое. По предварительным данным, у пострадавшего закрытый перелом ноги со смещением, травмирована спина.

