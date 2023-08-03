Этой девушке нужен герой. В Петербурге юный москвич попал в реанимацию, изображая человека-паука

Романтический вечер закончился в больнице для одного из подростков, приехавших в Петербург на каникулы. Юноша хотел впечатлить удалью, но довёл подругу до слёз.
Экстренные службы к высотке у Юнтоловского заказника за час до полуночи вызвала 17-летняя девушка, стало известно «Фонтанке» 3 августа. Медицинская помощь срочно требовалась её другу-ровеснику.
Бригада скорой нашла его под козырьком. Состояние оценили как тяжёлое. По предварительным данным, у пострадавшего закрытый перелом ноги со смещением, травмирована спина.
Молодые люди приехали в Петербург из Москвы. Вечером среды наслаждались вечером и компанией друг друга, пока не дошли до парадной. Как объяснила девушка, её друг решил показать на что способен и взобрался на козырёк на высоте второго этажа. Трюк ему не удался. Мать пострадавшего уже об этом знает и едет в Петербург.