Финский пограничник сказал, что число нелегалов из России может вырасти из-за повышения призывного возраста

Увеличение призывного возраста может быть ощутимо на границе, заявил заместитель командующего Пограничной службой Юго-Восточной Финляндии Юкка Луккари журналистам.



Как заявил 2 августа Луккари в СМИ Суоми, «внутрироссийские процессы могут отразиться на трафике на границе, риск нелегального пересечения границы может вырасти».

Впрочем, существенного увеличения финны не ждут, так как всегда сложно предсказать, как происходящие изменения отразятся на границе. Но только за лето на юго-восточной границе Финляндии было зафиксировано 11 нелегальных пересечений, больше половины из которых оказались перебежчиками из России.