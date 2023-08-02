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    В Балтийском море начались масштабные учения с применением оружия

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    В акватории Балтийского моря 2 августа началось военно-морское учение «Океанский щит-2023». В нём участвуют более 30 боевых кораблей и катеров, 30 летательных аппаратов морской авиации и Воздушно-космических сил, 20 судов обеспечения, около 6 тысяч военнослужащих. Руководит процессом главнокомандующий Военно-Морским флотом адмирал Николай Евменов. Об этом сообщает Миноборотны РФ.

    «В ходе учения будут отработаны мероприятия по защите морских коммуникаций, перевозки войск и воинских грузов, а также по обороне морского побережья», - отмечается в сообщении.

    Планируется выполнить свыше двухсот боевых упражнений, в том числе с использованием оружия. По окончании учений корабли вернутся в пункты постоянного базирования, а авиация - на свои аэродромы.

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    Комментарии 9

    Гость02 Авг 2023 в 13:23
    Постреляем..
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