В Балтийском море начались масштабные учения с применением оружия

В акватории Балтийского моря 2 августа началось военно-морское учение «Океанский щит-2023». В нём участвуют более 30 боевых кораблей и катеров, 30 летательных аппаратов морской авиации и Воздушно-космических сил, 20 судов обеспечения, около 6 тысяч военнослужащих. Руководит процессом главнокомандующий Военно-Морским флотом адмирал Николай Евменов. Об этом сообщает Миноборотны РФ.

«В ходе учения будут отработаны мероприятия по защите морских коммуникаций, перевозки войск и воинских грузов, а также по обороне морского побережья», - отмечается в сообщении.

