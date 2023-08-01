    Сейчас

    +25˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +25˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 25

    2 м/с, южн

    755мм

    44%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd91.59eur100.94

    В Петербурге выплаты ветеранам к 9 Мая закрепят в законе

    412
    12 комментариев

    Законопроект о включении ежегодной выплаты ветеранам ко Дню Победы в Социальный кодекс Петербурга поступил на антикоррупционную экспертизу. Проект документа 1 августа был опубликован на сайте Смольного.

    Как следует из текста законопроекта, выплата предназначена для граждан России, которые проживают в Петербурге, а также для граждан без определенного места жительства.

    По 10 тысяч рублей на 9 Мая будут выплачивать инвалидам, участникам и ветеранам Великой Отечественной войны, а также бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей и гетто, жителям блокадного Ленинграда и блокадным детям (кто проживал или родился в период блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года).

    По 5 тысяч рублей ежегодно будут получать вдовы или вдовцы инвалидов и участников ВОВ, а также те, кто родился до 3 сентября 1945 года.

    До этого «победные» выплаты Смольный назначал постановлениями правительства. После того как законопроект поступит на рассмотрение Заксобрания и в случае его принятия, норма о выплатах будет закреплена в Социальном кодексе Петербурга.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 12

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    12
    close