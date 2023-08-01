В Петербурге выплаты ветеранам к 9 Мая закрепят в законе

Законопроект о включении ежегодной выплаты ветеранам ко Дню Победы в Социальный кодекс Петербурга поступил на антикоррупционную экспертизу. Проект документа 1 августа был опубликован на сайте Смольного.



Как следует из текста законопроекта, выплата предназначена для граждан России, которые проживают в Петербурге, а также для граждан без определенного места жительства.



По 10 тысяч рублей на 9 Мая будут выплачивать инвалидам, участникам и ветеранам Великой Отечественной войны, а также бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей и гетто, жителям блокадного Ленинграда и блокадным детям (кто проживал или родился в период блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года).

