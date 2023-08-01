Челябинский суд не стал закрывать в СИЗО мать обвиняемого в похищении, которое длилось 14 лет

Покидая зал, журналисты спросили Ческидову, чувствует ли она вину. «Катя жила по своей воле. У нас все двери раскрыты», – говорила женщина. А после освобождения из суда и вовсе сказала, что Катя «пристроилась» к ее сыну «как королева», «ничего не делала, не работала».

Сегодня был арестован Владимир Ческидов. Его обвиняют в похищении, изнасиловании и убийстве. Пленница жила в его доме 14 лет. Журналистам он сказал, что виноват, но девушку не насиловал.

Поселок Смолино Челябинской области за один день оказался на слуху у всей России после того, как 33-летняя женщина сообщила полиции, что ее насильно удерживал в своем доме Владимир Ческидов. По версии следствия, с мужчиной она познакомилась в 2009 году, в возрасте 19 лет. Он пригласил девушку домой и больше не выпустил. В 2011 году Ческидов, как полагают в СК, убил другую женщину. Её останки нашли в погребе. Вырваться из плена удалось, когда 51-летнего Владимира увезли в больницу.

