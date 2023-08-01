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    В Челябинске суд решил, что делать с обвиняемым в похищении, которое длилось 14 лет

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    11 комментариев

    Центральный райсуд Челябинска за закрытыми дверями избрал меру пресечения обвиняемому в похищении, изнасиловании и убийстве. Ближайшие два месяца Владимир Ческидов, в доме которого 14 лет жила пленница, проведёт в несвободе.

    Следственный комитет по Челябинской области

    Об аресте Ческидова 1 августа сообщает Следственный комитет по Челябинской области. В суд фигуранта доставили после психиатрической больницы, где его выводили из состояния обострения. В перспективе экспертиза на вменяемость.

    Заседание прошло в закрытом режиме, поскольку Ческидова обвиняют в том числе в преступлении против половой неприкосновенности. Как пишет 74.RU, в суде установили, что по документам мужчина женат. Он родился в посёлке Смолино, после школы обучение не продолжил, детей, работы и средств на адвоката нет. Его интересы представляет защитник по назначению.

    В этом же суде будут избирать меру пресечения для 72-летней матери Ческидова. СК настаивает на аресте. По версии следствия, она участвовала в похищении потерпевшей.

    Что известно о случившемся в Смолино, где 14 лет в плену держали девушку

    Поселок Смолино Челябинской области за один день оказался на слуху у всей России после того, как 33-летняя женщина сообщила полиции, что ее насильно удерживал в своем доме Владимир Ческидов. По версии следствия, с мужчиной она познакомилась в 2009 году, в возрасте 19 лет. Он пригласил девушку домой и больше не выпустил. В 2011 году Ческидов, как полагают в СК, убил другую женщину. Её останки нашли в погребе. Вырваться из плена удалось, когда 51-летнего Владимира увезли в больницу.

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    Комментарии 11

    Гость01 Авг 2023 в 15:39
    Бред какой-то написали
    +0−0
    DEMOMON01 Авг 2023 в 14:44
    Ну и морда.
    +0−1
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