В Челябинске суд решил, что делать с обвиняемым в похищении, которое длилось 14 лет

Центральный райсуд Челябинска за закрытыми дверями избрал меру пресечения обвиняемому в похищении, изнасиловании и убийстве. Ближайшие два месяца Владимир Ческидов, в доме которого 14 лет жила пленница, проведёт в несвободе.

Об аресте Ческидова 1 августа сообщает Следственный комитет по Челябинской области. В суд фигуранта доставили после психиатрической больницы, где его выводили из состояния обострения. В перспективе экспертиза на вменяемость.



Заседание прошло в закрытом режиме, поскольку Ческидова обвиняют в том числе в преступлении против половой неприкосновенности. Как пишет 74.RU, в суде установили, что по документам мужчина женат. Он родился в посёлке Смолино, после школы обучение не продолжил, детей, работы и средств на адвоката нет. Его интересы представляет защитник по назначению.

