Женское вероломство в номере 602. Полиция показала кражу у участника саммита Россия — Африка в Петербурге

Камера отеля в центре Петербурга зафиксировала момент, который рискует испортить впечатление о русском гостеприимстве участнику международного саммита. Работа полиции, вероятно, напротив, — оставила иностранца в восхищении.
пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
На видео, опубликованном ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 1 августа, женщина бойко рассказывает о том, что унесла из номера 602 в KRAVT Nevsky. Остановившийся там аргентинец рассчитывал на сервис уровня «четыре звезды», но едва ли был готов выложить почти 200 тысяч рублей, в том числе в американской валюте. Вместе с наличными у него украли банковские карты и документы. Всё это хранилось в сейфе, но его замки преградой для супервайзера хозяйственной службы гостиницы не стали.
Иностранец заявил о краже под занавес саммита Россия — Африка. Полицейские его не разочаровали. Подозреваемую нашли в тот же день, в том числе благодаря записям из отеля. Распорядиться чужим добром она не успела. Карты, документы, доллары и рубли вернули потерпевшему.
Потери подсчитывать пришлось не только ему. Гость из Ганы лишился валюты, хранившейся в пакете в гостинице на Кораблестроителей. Женщина из Бурунди в перерыве между мероприятиями и осмотром достопримечательностей отправилась на шопинг и оставила телефон в такси.