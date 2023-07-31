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    Сотрудницу гостиницы задержали после кражи почти 200 тысяч рублей у участника саммита Россия-Африка

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    К утру сотрудники полиции Центрального района раскрыли ночную кражу крупной суммы денег из номера в гостиницы, где проживал гражданин Аргентины. Он приехал на саммит Россия-Африка.

    Оперативники задержали по подозрению в хищении 200 тыс рублей в разной валюте 37-летнюю супервайзера гостиницы, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 31 июля. Ранее ни в чем криминальном женщина замечена не была.

    Вещи 20-летнего гражданина Аргентины оказались в беспорядке, когда он вернулся в номер гостиницы «Крафт Невский» на улице Александра Невского около часа ночи 30 июля. Из помещения пропали 1800 долларов, 25 тыс рублей, а также пять банковских карт. Было возбуждено уголовное дело по статье «кража».

    Также под занавес саммита Россия-Африка от воров пострадали еще двое участников. Гражданин Ганы не досчитался 100 тыс рублей, которые пропали из номера гостиницы на улице Кораблестроителей. А гражданка Бурунди осталась без телефона после поездки в такси.

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    СаммитРоссия - АфрикаКражаГостиницаЗадержание
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