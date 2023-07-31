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    Саперы осмотрели машину поджигателя военкомата на Чайковского. Бомбы там нет

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    В машине поджигателя военкомата на улице Чайковского в Петербурге не нашли ничего, что могло бы представлять опасность. К этой минуте проверять серый ВАЗ закончили саперы.

    Впрочем, мужчина использовал сам автомобиль как таран — «Фонтанка» рассказывала, что после поджога двери военного комиссариата (она почти не пострадала) авто разбило арочные ворота. Жильцы дома очень расстроены, потому что ворота только отремонтировали как раз накануне ЧП.

    Напомним, переполох у военкомата на улице Чайковского, 53 случился примерно в 19:15. Ранее не судимый уроженец Ленинграда 53 лет после задержания рассказал, что две недели назад с ним в WhatsApp якобы связался неизвестный, который представился сотрудником ФСБ.

    Переговоры привели к предложению провести акцию на Чайковского.

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