Саперы осмотрели машину поджигателя военкомата на Чайковского. Бомбы там нет

В машине поджигателя военкомата на улице Чайковского в Петербурге не нашли ничего, что могло бы представлять опасность. К этой минуте проверять серый ВАЗ закончили саперы.



Впрочем, мужчина использовал сам автомобиль как таран — «Фонтанка» рассказывала, что после поджога двери военного комиссариата (она почти не пострадала) авто разбило арочные ворота. Жильцы дома очень расстроены, потому что ворота только отремонтировали как раз накануне ЧП.

