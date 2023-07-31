Китай на два года ограничит экспорт деталей для беспилотников

Китай на два года ограничит экспорт запчастей для беспилотников, сообщает 31 июля ТАСС со ссылкой на Министерство коммерции КНР.
Уточняется, что в первую очередь речь идет о специальных двигателях для некоторых БПЛА, полезной нагрузке, радио-оборудовании. Также упоминаются «гражданские средства борьбы с БПЛА».
Китайские чиновники информируют, что двухлетний контроль за экспортом некоторых БПЛА «потребительского класса» вступит в силу с 1 сентября 2023 года.
В качестве причины ограничений называется «возрастающий риск» того, что гражданские дроны с высокими характеристиками будут переоборудованы для использования в военных целях.
Напомним, в ночь на 30 июля БПЛА атаковали Москва-Сити. Взрыв одного из них попал на видео. Фонтанка показывала эти кадры здесь. Повреждены фасады на двух офисных башнях Сити. В том числе в башне IQ-квартал, где располагается Минцифры РФ. Сотрудники Минцифры переведены на «удалёнку» до конца недели, сообщили в понедельник СМИ со ссылкой на главу ведомства Максута Шадаева.