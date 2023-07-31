Старейшая финская школа закрылась в Петербурге

Финская школа при консульстве Финляндии в Петербурге больше не принимает учеников. Об этом сообщается в соцсетях учреждения.



«Новый семестр не может быть начат, и учащиеся должны поступать в новые школы», — уточняется в посте.

Финская школа работала в Петербурге с 1994 года, в ней учились дети с финским гражданством. Обучение проходило до 9-го класса полностью на финском языке по финской образовательной программе.

Школа получала государственное финансирование Финляндии. Обучение в ней было платным: 4000 евро в год для дошкольников, учеников начальной и средней школы (1–6-й классы) и 4400 евро в год для старшеклассников (7–9-й классы). После 9-го класса учащиеся часто возвращались в Финляндию, чтобы продолжить обучение в лицее.