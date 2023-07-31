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    Фонтанка SUP

    Народное голосование за «Мисс SUP-2023» завершится через 3 дня. Выбирайте сейчас, выбирайте сердцем

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    На всеобщих выборах королевы фестиваля «Фонтанка SUP» настал кульминационный момент. Осталось всего три дня до окончания народного голосования на конкурсе «Мисс SUP-2023». Кнопки для голосования перестанут работать 2 августа в 18:00. Из 54 претенденток в финал выйдут только 10 — те, которые наберут наибольшее число голосов. Утром 3 августа мы узнаем их имена.

    Прекрасные девушки на сапбордах ждут вашего деятельного участия в их судьбе. Если вы еще не сделали свой выбор и не проголосовали, вам стоит сделать это прямо сейчас. Голосовать можно здесь.

    Выборы «Мисс SUP» — самый жаркий и яркий конкурс фестиваля. Путь к финалу у королевы нашего праздника будет тернистым. После того, как определятся десять претенденток на это звание, девушкам предстоит проплыть с нашим карнавалом всю дистанцию, а затем поучаствовать в финальном дефиле на главной сцене фестиваля.

    Зато награда за все труды и волнения будет достойной: коронация «Мисс SUP» станет яркой точкой в нашем с вами празднике. После финального дефиле жюри конкурса, как водится, выберет победительницу. Она вместе со званием «Мисс SUP-2023» получит корону и главный приз фестиваля. Не останутся без внимания все финалистки — партнеры праздника уже готовят им свои подарки.

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